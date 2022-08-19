Datensparsamkeit
Android: Welche Apps haben Standort-Zugriff?
Manchmal sind Apps auf Ihrem Android-Smartphone etwas neugieriger als sie sollten. Mit den folgenden Tipps prüfen Sie, welche davon Zugriff auf Ihren Standort haben und passen bei Bedarf die Berechtigungen an. Wir zeigen es am Beispiel eines Fairphone 4 5G mit Android 11. Es funktioniert auf anderen Geräten ähnlich, wie wir z. B. anhand eines Samsung Galaxy A53 feststellen konnten.
Wer hat Standort-Zugriff?
Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Datenschutz. Öffnen Sie darin einen Punkt wie Berechtigungsmanager. Dies listet alle Berechtigungskategorien auf, so auch den Standort. Tippen Sie drauf, listet das Gerät alle Apps auf. Es gibt zudem zwei Arten von Zugriffserlaubnis: entweder dauernd oder nur, während Sie die App gerade benutzen.
Möchten Sie eine der Einstellungen ändern, tippen Sie auf den App-Namen und schalten auf die gewünschte Einstellung um.
Wer braucht überhaupt Standort-Zugriff?
Finden Sie eine gute Balance zwischen Privatsphäre und Bequemlichkeit. Falls eine App ortsabhängige Benachrichtigungen anzeigen soll (z. B. die Erinnerung «Brot kaufen», während Sie in der Nähe Ihrer Bäckerei sind), gewähren Sie ihr das permanente Recht zur Standortverfolgung. Soll eine Karten-App Sie auch über die Verkehrssituation in Ihrer Nähe informieren, während Sie die App nicht geöffnet haben, braucht sie solche Rechte ebenfalls.
Wenn Sie hingegen eine Karten-App jeweils nur gezielt öffnen, um etwas nachzuschauen, reicht für diese der Standort-Zugriff «nur während der Nutzung der App». Überlegen Sie bei jeder App, ob diese etwas für Sie Sinnvolles mit Ihren Standortdaten anstellen könnte. Im Zweifelsfall durchforsten Sie die App-Informationen des Herstellers. In den dort aufgezählten Funktionen könnten Sie entsprechende Hinweise finden. Einige führen auch konkret auf, welche Berechtigungen sie für welche Funktionen brauchen.
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