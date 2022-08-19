Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Datensparsamkeit

Android: Welche Apps haben Standort-Zugriff?

Mit diesem Tipp finden Sie heraus, welche Apps auf Ihre Standort-Daten zugreifen dürfen.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Manchmal sind Apps auf Ihrem Android-Smartphone etwas neugieriger als sie sollten. Mit den folgenden Tipps prüfen Sie, welche davon Zugriff auf Ihren Standort haben und passen bei Bedarf die Berechtigungen an. Wir zeigen es am Beispiel eines Fairphone 4 5G mit Android 11. Es funktioniert auf anderen Geräten ähnlich, wie wir z. B. anhand eines Samsung Galaxy A53 feststellen konnten.

Wer hat Standort-Zugriff?

Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Datenschutz. Öffnen Sie darin einen Punkt wie Berechtigungsmanager. Dies listet alle Berechtigungskategorien auf, so auch den Standort. Tippen Sie drauf, listet das Gerät alle Apps auf. Es gibt zudem zwei Arten von Zugriffserlaubnis: entweder dauernd oder nur, während Sie die App gerade benutzen.

Der Weg zu den App-Berechtigungen für Standortzugriff auf einem Android-11-Gerät

 © Quelle: PCtipp.ch

Möchten Sie eine der Einstellungen ändern, tippen Sie auf den App-Namen und schalten auf die gewünschte Einstellung um.

Wer braucht überhaupt Standort-Zugriff?

Finden Sie eine gute Balance zwischen Privatsphäre und Bequemlichkeit. Falls eine App ortsabhängige Benachrichtigungen anzeigen soll (z. B. die Erinnerung «Brot kaufen», während Sie in der Nähe Ihrer Bäckerei sind), gewähren Sie ihr das permanente Recht zur Standortverfolgung. Soll eine Karten-App Sie auch über die Verkehrssituation in Ihrer Nähe informieren, während Sie die App nicht geöffnet haben, braucht sie solche Rechte ebenfalls.

Wenn Sie hingegen eine Karten-App jeweils nur gezielt öffnen, um etwas nachzuschauen, reicht für diese der Standort-Zugriff «nur während der Nutzung der App». Überlegen Sie bei jeder App, ob diese etwas für Sie Sinnvolles mit Ihren Standortdaten anstellen könnte. Im Zweifelsfall durchforsten Sie die App-Informationen des Herstellers. In den dort aufgezählten Funktionen könnten Sie entsprechende Hinweise finden. Einige führen auch konkret auf, welche Berechtigungen sie für welche Funktionen brauchen.

Inhalt

Kommentare

Android Smartphones Datenschutz Privatsphäre Smartphone & Apps Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare