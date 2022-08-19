Android: Welche Apps haben Standort-Zugriff?

Möchten Sie eine der Einstellungen ändern, tippen Sie auf den App-Namen und schalten auf die gewünschte Einstellung um.

Wer braucht überhaupt Standort-Zugriff?

Finden Sie eine gute Balance zwischen Privatsphäre und Bequemlichkeit. Falls eine App ortsabhängige Benachrichtigungen anzeigen soll (z. B. die Erinnerung «Brot kaufen», während Sie in der Nähe Ihrer Bäckerei sind), gewähren Sie ihr das permanente Recht zur Standortverfolgung. Soll eine Karten-App Sie auch über die Verkehrssituation in Ihrer Nähe informieren, während Sie die App nicht geöffnet haben, braucht sie solche Rechte ebenfalls.

Wenn Sie hingegen eine Karten-App jeweils nur gezielt öffnen, um etwas nachzuschauen, reicht für diese der Standort-Zugriff «nur während der Nutzung der App». Überlegen Sie bei jeder App, ob diese etwas für Sie Sinnvolles mit Ihren Standortdaten anstellen könnte. Im Zweifelsfall durchforsten Sie die App-Informationen des Herstellers. In den dort aufgezählten Funktionen könnten Sie entsprechende Hinweise finden. Einige führen auch konkret auf, welche Berechtigungen sie für welche Funktionen brauchen.