Android: Was bedeutet dieses N-Icon oben rechts?

Lösung: Das Symbol auf Ihrem Smartphone zeigt an, dass eine Funktion namens NFC (Near Field Communication, Nahfeldkommunikation) aktiviert ist. NFC ist eine schon seit einigen Jahren auf vielen Smartphones verfügbare Form der Funkkommunikation über kürzeste Distanzen; hier sprechen wir von ein paar Zentimetern.

Auf kompatiblen, sprich: mit NFC-Chip ausgestatteten Geräten, kommt sie hauptsächlich für Bezahlfunktionen zum Einsatz, bei denen Sie das Smartphone direkt an ein Bezahlterminal halten. Auch das Koppeln mit anderen Geräten oder mit Netzwerken kann für den Schlüsseltausch via NFC erfolgen, während die spätere Kommunikation zwischen den Geräten via Bluetooth oder Wi-Fi stattfindet.

Nicht zuletzt gibts auch Smartphones, die erlauben, beispielsweise eine Adresse oder ein Bild via NFC an ein anderes Gerät zu schicken.