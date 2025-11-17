NFC oder Kaffee?
Android: Was bedeutet dieses N-Icon oben rechts?
Lösung: Das Symbol auf Ihrem Smartphone zeigt an, dass eine Funktion namens NFC (Near Field Communication, Nahfeldkommunikation) aktiviert ist. NFC ist eine schon seit einigen Jahren auf vielen Smartphones verfügbare Form der Funkkommunikation über kürzeste Distanzen; hier sprechen wir von ein paar Zentimetern.
Auf kompatiblen, sprich: mit NFC-Chip ausgestatteten Geräten, kommt sie hauptsächlich für Bezahlfunktionen zum Einsatz, bei denen Sie das Smartphone direkt an ein Bezahlterminal halten. Auch das Koppeln mit anderen Geräten oder mit Netzwerken kann für den Schlüsseltausch via NFC erfolgen, während die spätere Kommunikation zwischen den Geräten via Bluetooth oder Wi-Fi stattfindet.
Nicht zuletzt gibts auch Smartphones, die erlauben, beispielsweise eine Adresse oder ein Bild via NFC an ein anderes Gerät zu schicken.
In der Tat hat das NFC-Symbol eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem der Kapselkaffee-Marke «Nespresso». Doch wenn man die beiden Logos direkt vergleicht, sieht man deutliche Unterschiede.
NFC abschaltenNFC verbraucht wenig Strom. Machen Sie es also nicht für zu schnelles Leeren des Akkus verantwortlich. Wenn Sie aber überhaupt kein NFC benutzen, kann es dennoch sinnvoll sein, die Funktion abzuschalten.
Zum Beispiel auf einem Android-11-Smartphone (hier ein Fairphone 4 5G) geht dies so: Öffnen Sie die Einstellungen-App. Entweder suchen Sie darin direkt nach NFC oder Sie gehen zu Verbundene Geräte/Verbindungseinstellungen. Tippen Sie auf NFC und kippen Sie den Schalter hinter NFC auf Aus.
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