Android: Benachrichtigungsverlauf einschalten

Schon wieder unterbricht Sie eine Benachrichtigung; und – zack! – ist sie schon wieder weggewischt. Doch nun packen Sie Skrupel: Hätten Sie diese Mitteilung nicht vielleicht doch genauer anschauen sollen? Und aus welcher App kam sie?

Es gibt eine Möglichkeit, den Benachrichtigungsverlauf einzuschalten. Das erlaubt Ihnen in Zukunft, vorschnell weggewischte Notifications der verschiedenen Apps nochmals genauer zu inspizieren.

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Die Menüpunkte und Einstellungsbezeichnungen können sich nun je nach Gerät und Android-Version unterscheiden. Auf einem klassischen Android (Fairphone 4 mit Android 11) gehts hier zu Apps und Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen.

Hier finden Sie den Benachrichtigungsverlauf, auf den Sie tippen können.

Ganz oben kippen Sie den Schalter bei Benachrichtigungsverlauf verwenden auf Ein. Die bisher angezeigten Meldungen erscheinen hier leider nicht. Aber in Zukunft können Sie hier nachschauen, welches zum Beispiel die Benachrichtigungen der letzten 24 Stunden waren. Sie sehen, aus welchen Apps die Nachrichten stammen und können sie übers Winkelsymbol aufklappen, um zumindest einen Anriss davon zu erspähen.