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Gaby Salvisberg
3. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

War da was?

Android: Benachrichtigungsverlauf einschalten

Wischen Sie vielleicht häufig vorschnell eine Benachrichtigung Ihres Android-Smartphones weg? Schalten Sie den Benachrichtigungsverlauf ein, damit Sie in Zukunft nachschauen können.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Schon wieder unterbricht Sie eine Benachrichtigung; und  – zack! – ist sie schon wieder weggewischt. Doch nun packen Sie Skrupel: Hätten Sie diese Mitteilung nicht vielleicht doch genauer anschauen sollen? Und aus welcher App kam sie?

Es gibt eine Möglichkeit, den Benachrichtigungsverlauf einzuschalten. Das erlaubt Ihnen in Zukunft, vorschnell weggewischte Notifications der verschiedenen Apps nochmals genauer zu inspizieren.

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Die Menüpunkte und Einstellungsbezeichnungen können sich nun je nach Gerät und Android-Version unterscheiden. Auf einem klassischen Android (Fairphone 4 mit Android 11) gehts hier zu Apps und Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen.

Hier finden Sie den Benachrichtigungsverlauf, auf den Sie tippen können.

Ganz oben kippen Sie den Schalter bei Benachrichtigungsverlauf verwenden auf Ein. Die bisher angezeigten Meldungen erscheinen hier leider nicht. Aber in Zukunft können Sie hier nachschauen, welches zum Beispiel die Benachrichtigungen der letzten 24 Stunden waren. Sie sehen, aus welchen Apps die Nachrichten stammen und können sie übers Winkelsymbol aufklappen, um zumindest einen Anriss davon zu erspähen.

Hier gehts zum Benachrichtigungsverlauf

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf einem Samsung Galaxy S22 haben wir ebenfalls nachgeschaut, wo sich dort dieselben Einstellungen befinden. Hier gehts sehr ähnlich: Öffnen Sie die Einstellungen-App und darin Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen, anschliessend auf Benachrichtigungsverlauf. Kippen Sie ihn auf Ein, werden Sie an derselben Stelle künftig sehen können, was auf Ihrem Samsung-Gerät so alles «notifiziert» wurde.

Eine weitere Möglichkeit ist das Erstellen eines Widgets des Typs «Einstellungsverknüpfung», wie in diesem Artikel erklärt. Dies funktioniert etwa auf dem Fairphone 4 noch immer, aber auf dem Samsung-Gerät konnten wir kein Widget für die Einstellungsverknüpfung anbringen.

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