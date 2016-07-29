Android: Bitte nicht stören – bis zum Wecker

Legen Sie zuerst die Ruhezeiten fest. Also jene, in denen Sie auf keinen Fall gestört werden möchten. Tippen Sie hierfür auf Tage, um die Wochentage auszuwählen. Anschliessend legen Sie auf die gleiche Weise noch den Zeitraum der strikten Ruhe fest.

Wichtige & nützliche Ausnahmen: Damit nun auch der Wecker nicht sang- und klanglos im Nicht-stören-Modus untergeht, besuchen Sie unbedingt die Ausnahmen, die Sie am unteren Ende der Einstellungsliste finden. Aktivieren Sie «Benutzerdefiniert» und haken Sie an, welche Art von akustischen Benachrichtigungen Sie dennoch hören wollen. Hier sind auf jeden Fall die Alarme sinnvoll, zu denen auch der Wecker gehört.

Die Option «Anrufer wiederholen» könnte ebenfalls plausibel sein: Wenn jemand Sie wirklich dringend erreichen will, wird er es innerhalb einer Viertelstunde mehr als einmal probieren. Und solche Anrufe werden bei aktivierter Option trotzdem klingeln. Alternativ oder zusätzlich können Sie unter «Anrufe von» die Option «Nur bevorzugte Kontakte» wählen. Welche das sind, legen Sie übrigens in den einzelnen Kontakten fest, indem Sie den bevorzugten ein Sternchen verpassen.

Gibt es eine App, die Sie an wichtige Medikamente erinnert? Oder eine andere App, die trotz Ruhezeit durchbimmeln darf? Legen Sie diese bei «Benachr. bevorzugter Apps» fest. Weitere Tipps zum Definieren jener Apps, die stören dürfen, finden Sie auch unter «Android: wichtige Unterbrechungen definieren».