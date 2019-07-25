Android: Bluetooth-Gerät schnell entfernen

Ihr Kollege freut sich bestimmt, dass Sie ihm den von ihm geliehenen Bluetooth-Speaker oder die kurz angetesteten Kopfhörer wieder zurückgeben. Nach wie vor ist aber die Verbindung zu diesem Gerät in Ihrem Smartphone gespeichert.

Der Ordnung zuliebe und damit es beim nächsten Treff keine Überraschungen mit fehlgeleitetem Handy-Sound gibt, wollen Sie das fremde Gerät wieder entfernen.

So funktioniert es mit einem aktuellen Android-«Pie»-Gerät wie dem Nokia 8 Sirocco. Bei anderen Geräteversionen und -herstellern dürfte es sich sehr ähnlich verhalten.

Wischen Sie vom oberen Rand herunter. Falls das Bluetooth-Symbol (das mit dem eckigen grossen B) noch nicht zu sehen ist, wischen Sie noch ein zweites Mal, um mehr Schnellzugriffs-Icons anzuzeigen. Sollte es weiterhin fehlen, lässt sich oft auch noch nach links oder rechts blättern, um die restlichen Icons zu sehen.