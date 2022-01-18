Android: Deinstallierte Android-Apps aus Google Play löschen

Sie haben einige Apps auf Ihrem Android-Smartphone ausprobiert und auf Ihrem Gerät wieder deinstalliert. Wenn Sie nun entweder auf dem Smartphone oder im Desktop-Webbrowser im Play Store Ihre Apps anschauen, sind die deinstallierten Apps immer noch zu sehen. Und leider gibts keine Möglichkeit, im Desktop-Webbrowser die Apps aus der Play-Store-Übersicht zu entfernen.

Es klappt aber, wenn Sie dies direkt auf Ihrem Smartphone tun.

Wir zeigen es anhand eines Nokia-Gerätes mit Android 10. Da die erwähnte Funktion in der Google-Play-App steckt, dürfte es auf den allermeisten Android-Geräten gleich funktionieren.

Lösung: Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App Play Store. Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profil-Symbol und tippen Sie auf Apps und Gerät verwalten.