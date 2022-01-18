Ordnungsliebe
Android: Deinstallierte Android-Apps aus Google Play löschen
Sie haben einige Apps auf Ihrem Android-Smartphone ausprobiert und auf Ihrem Gerät wieder deinstalliert. Wenn Sie nun entweder auf dem Smartphone oder im Desktop-Webbrowser im Play Store Ihre Apps anschauen, sind die deinstallierten Apps immer noch zu sehen. Und leider gibts keine Möglichkeit, im Desktop-Webbrowser die Apps aus der Play-Store-Übersicht zu entfernen.
Es klappt aber, wenn Sie dies direkt auf Ihrem Smartphone tun.
Wir zeigen es anhand eines Nokia-Gerätes mit Android 10. Da die erwähnte Funktion in der Google-Play-App steckt, dürfte es auf den allermeisten Android-Geräten gleich funktionieren.
Lösung: Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App Play Store. Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profil-Symbol und tippen Sie auf Apps und Gerät verwalten.
Wechseln Sie oben von Übersicht zu Verwalten. Schalten Sie zudem um von Installiert auf Nicht installiert.
Hier sind alle Apps aufgelistet, die Sie irgendwann installiert und wieder deinstalliert haben. Haken Sie jene an, die Sie komplett aus Ihrer App-Liste im Play Store entfernen wollen.
Tippen Sie oben rechts aufs Papierkorb-Symbol und bestätigen Sie die Rückfrage «Ausgewählte Apps entfernen?» mit einem Tippen auf Entfernen.
Wenn Sie noch einmal im Browser (nach einem Neuladen des Inhalts) durch die Apps scrollen, sind die Apps verschwunden.
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