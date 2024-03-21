Android: Details zu einer App herausfinden

Sucht man im Google Play Store nach einem Begriff wie Mail, Nachrichten, Messages oder Aufgaben, findet man meistens gleich mehrere Apps, die genau gleich heissen. Diese Situation sorgt auch dafür, dass je nach Hersteller und Gerät zum Beispiel eine App namens «Messages» beim einen User vielleicht von Google stammt und bei einem anderen User ist sie vom Smartphone-Hersteller, etwa von Samsung.

Gerade beim Suchen nach Problemlösungen ist es wichtig zu wissen, von welcher App genau man spricht. Dabei helfen folgende Tipps.

Drücken Sie etwas länger auf das Symbol der betroffenen App, sodass eine Art Kontextmenü erscheint. Je nach Hersteller sieht das vielleicht etwas anders aus. Fast immer zeigt dieses Menü aber einen Punkt «Info» an, meistens erkennbar an einem kleinen Kreis mit einem «i». Tippen Sie drauf.