Android: Favoriten-Kontakte können mich bei «Bitte nicht stören» nicht anrufen

Android bietet mit dem Nicht-stören-Modus nützliche Einstellungen, damit Sie beispielsweise nachts nicht vom unerwünschten Gebimmel Ihrer zahlreichen Apps geweckt werden.

Auf Android-Geräten öffnen Sie die Einstellungen, gehen via Töne zu Bitte nicht stören und legen Ihre bevorzugten Einstellungen fest. Via Zeitpläne stellen Sie zum Beispiel für die Nacht ein Zeitfenster ein, in dem keine Benachrichtigungen durchkommen sollen. Der Bereich Ausnahmen erlaubt Ihnen das Aktivieren von Weckrufe, damit Sie dem auf dem Handy gestellten Wecker nicht ebenfalls einen Maulkorb verpassen. Ebenfalls nützlich sind die Optionen bei Anrufe zulassen oder Nachrichten zulassen. Hier legen Sie fest, dass bestimmte Kontakte, die Sie in der Kontakte-App als Favoriten markieren, Sie dennoch erreichen können.

Häufiges Problem bei Samsung-Smartphones