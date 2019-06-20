Android: Gerät aus meinem Google-Konto entfernen

Wichtig ist natürlich, dass Sie das weggegebene Gerät auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Wie das geht, finden Sie für Ihren Gerätetyp in der Regel via Google heraus. Meistens ist es aber (auf dem zu verschenkenden Gerät) etwas wie Einstellungen/System/Erweitert und hier ein Befehl wie Zurücksetzen, Wiederherstellen oder (etwas holprig übersetzt) Optionen zurücksetzen (unser Vorschlag an Google: Nennt es Wiederherstellungs-Optionen).

Ist das erledigt, kann Ihr Kollege Ihr Gerät mit seinem eigenen Google-Konto in Betrieb nehmen. Sie wollen nun aber das Gerät aus Ihrem Google-Konto entfernen.

Aus dem Google-Konto entfernen

Besuchen Sie per Webbrowser Ihr Google-Konto und loggen Sie sich ein. Öffnen Sie die Sicherheitseinstellungen bzw. den Link https://myaccount.google.com/security. Etwas weiter unten finden Sie dort «Meine Geräte». Tippen Sie darunter auf Geräte verwalten. Haben Sie ein Gerät entdeckt, das Sie nicht mehr benutzen, klicken Sie es an und Entfernen Sie es.

Aus Google Play entfernen

Obiges ist nur die halbe Miete. Denn wenn Sie Google Play öffnen und von dort aus eine App installieren wollen, erscheint Ihr altes Gerät weiterhin in der Auswahl im Ausklappmenü. Es ist zwar nur ein kosmetisches Problem; aber Sie hätten dennoch gerne Ordnung.