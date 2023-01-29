Suchvorschläge, Werbung
Android: Google Chrome-Startseite entrümpeln
Die Informationen, die Google Chrome beim Start oder beim Öffnen eines neuen Tabs anzeigt, sind oft nicht sehr hilfreich. Die neuen Suchvorschläge verdrängen auch die Verknüpfungen zu den häufig genutzten Sites. Ausserdem führen ständig ohne Ihr Zutun nachgeladene Inhalte dazu, dass Chrome immer wieder unnötig Daten herunterlädt, auch während Sie den Browser nicht aktiv benutzen. Das kann am Datenkontingent oder an der Akku-Kapazität nagen.
Die folgenden Tipps haben wir unter Android 11 ausprobiert, sie dürften aber so ähnlich auf allen Smartphones funktionieren, auf denen sich Google Chrome installieren lässt.
Discover-Feed & Werbeverknüpfungen ausschalten
Den Discover-Feed loswerden
Auf manchen Geräten finden Sie unterhalb des Suchfelds einen Discover-Feed. Soll er weg? Tippen Sie aufs Zahnrad-Symbol hinter Discover (Entdecken) und tippen Sie auf Deaktivieren.
Werbeverknüpfungen
Sollen auch die standardmässig platzierten Werbeverknüpfungen zu Zalando, Amazon usw. weg? Tippen Sie etwas länger auf eine davon. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Auch hier wählen Sie Entfernen.
Suchen-Trends deaktivierenOder tauchen «Trends bei Suchanfragen» auf? Tippen Sie dahinter aufs Drei-Punkte-Symbol, wählen Sie Einstellungen, scrollen Sie etwas herunter und schalten Sie auf Keine beliebten Suchanfragen anzeigen um. Vergessen Sie nicht, ganz unten auf Speichern zu tippen.
Die neuen Suchvorschläge entfernenNeuerdings experimentiert Google offenbar mit Suchvorschlägen, die aus der Surfchronik des Users zusammengestellt werden sollen, wie das Portal Androidpolice berichtet.
Dabei erscheinen unterhalb des Suchfeldes Icons mit Lupensymbol, die dort teilweise die Verknüpfungen zu den häufig genutzten Sites verdrängen.
Dies ist offenbar eine Art Experiment seitens Google. Diese Suchvorschläge erscheinen (noch) nicht bei allen Usern. Die Idee dahinter: Vielleicht suchen Sie häufig nach denselben Begriffen. Über diese Verknüpfungen können Sie frühere Suchen einfach wiederholen.
Falls Sie jedoch verhindern wollen, dass Chrome Ihnen diese anzeigt, deaktivieren Sie das Experiment. Öffnen Sie hierzu in Chrome die Webadresse chrome://flags/#organic-repeatable-queries. Sie können auch bloss chrome://flags/ öffnen und dort nach organic suchen. Damit erscheint eine Einstellung namens «Organic repeatable queries in Most Visited tiles». Tippen Sie auf Default und schalten Sie auf Disabled um. Anschliessend bittet Chrome um einen Neustart, den Sie ihm erlauben.
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