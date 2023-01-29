Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
29. Jan 2023
Lesedauer 3 Min.

Suchvorschläge, Werbung

Android: Google Chrome-Startseite entrümpeln

Auf der Standard-Startseite von Google Chrome erscheinen willkürlich Klatsch-Geschichten, Suchanfragen-Trends und neuerdings Suchvorschläge. So werden Sie diese los.

Eine Google-Chrome-Startseite ohne Werbung und unerwünschte Verknüpfungen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Informationen, die Google Chrome beim Start oder beim Öffnen eines neuen Tabs anzeigt, sind oft nicht sehr hilfreich. Die neuen Suchvorschläge verdrängen auch die Verknüpfungen zu den häufig genutzten Sites. Ausserdem führen ständig ohne Ihr Zutun nachgeladene Inhalte dazu, dass Chrome immer wieder unnötig Daten herunterlädt, auch während Sie den Browser nicht aktiv benutzen. Das kann am Datenkontingent oder an der Akku-Kapazität nagen.

Die folgenden Tipps haben wir unter Android 11 ausprobiert, sie dürften aber so ähnlich auf allen Smartphones funktionieren, auf denen sich Google Chrome installieren lässt.

Discover-Feed & Werbeverknüpfungen ausschalten

Den Discover-Feed loswerden

Auf manchen Geräten finden Sie unterhalb des Suchfelds einen Discover-Feed. Soll er weg? Tippen Sie aufs Zahnrad-Symbol hinter Discover (Entdecken) und tippen Sie auf Deaktivieren.

Werbeverknüpfungen

Sollen auch die standardmässig platzierten Werbeverknüpfungen zu Zalando, Amazon usw. weg? Tippen Sie etwas länger auf eine davon. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Auch hier wählen Sie Entfernen.

Links: Übers Zahnrad-Symbol öffnen Sie die Discover-Einstellungen, um den Feed zu entfernen. Rechts: Und so werden Sie auch die Verknüpfungen los.

 © Quelle: PCtipp.ch
Oder tauchen «Trends bei Suchanfragen» auf? Tippen Sie dahinter aufs Drei-Punkte-Symbol, wählen Sie Einstellungen, scrollen Sie etwas herunter und schalten Sie auf Keine beliebten Suchanfragen anzeigen um. Vergessen Sie nicht, ganz unten auf Speichern zu tippen.

Sind es Suchen-Trends, die stören, deaktivieren Sie diese so

 © Quelle: PCtipp.ch

Die neuen Suchvorschläge entfernen

Neuerdings experimentiert Google offenbar mit Suchvorschlägen, die aus der Surfchronik des Users zusammengestellt werden sollen, wie das Portal Androidpolice berichtet.

Dabei erscheinen unterhalb des Suchfeldes Icons mit Lupensymbol, die dort teilweise die Verknüpfungen zu den häufig genutzten Sites verdrängen.

Dies ist offenbar eine Art Experiment seitens Google. Diese Suchvorschläge erscheinen (noch) nicht bei allen Usern. Die Idee dahinter: Vielleicht suchen Sie häufig nach denselben Begriffen. Über diese Verknüpfungen können Sie frühere Suchen einfach wiederholen.

Die neuen, derzeit im Experimentierstadium befindlichen Suchvorschläge lassen sich über die Chrome Flags deaktivieren

 © Quelle: Androidpolice.com (links), PCtipp.ch

Falls Sie jedoch verhindern wollen, dass Chrome Ihnen diese anzeigt, deaktivieren Sie das Experiment. Öffnen Sie hierzu in Chrome die Webadresse chrome://flags/#organic-repeatable-queries. Sie können auch bloss chrome://flags/ öffnen und dort nach organic suchen. Damit erscheint eine Einstellung namens «Organic repeatable queries in Most Visited tiles». Tippen Sie auf Default und schalten Sie auf Disabled um. Anschliessend bittet Chrome um einen Neustart, den Sie ihm erlauben.

Inhalt

Kommentare

Chrome Android Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare