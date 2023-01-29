Android: Google Chrome-Startseite entrümpeln

Die Informationen, die Google Chrome beim Start oder beim Öffnen eines neuen Tabs anzeigt, sind oft nicht sehr hilfreich. Die neuen Suchvorschläge verdrängen auch die Verknüpfungen zu den häufig genutzten Sites. Ausserdem führen ständig ohne Ihr Zutun nachgeladene Inhalte dazu, dass Chrome immer wieder unnötig Daten herunterlädt, auch während Sie den Browser nicht aktiv benutzen. Das kann am Datenkontingent oder an der Akku-Kapazität nagen.

Die folgenden Tipps haben wir unter Android 11 ausprobiert, sie dürften aber so ähnlich auf allen Smartphones funktionieren, auf denen sich Google Chrome installieren lässt.

Discover-Feed & Werbeverknüpfungen ausschalten

Den Discover-Feed loswerden

Auf manchen Geräten finden Sie unterhalb des Suchfelds einen Discover-Feed. Soll er weg? Tippen Sie aufs Zahnrad-Symbol hinter Discover (Entdecken) und tippen Sie auf Deaktivieren.

Werbeverknüpfungen

Sollen auch die standardmässig platzierten Werbeverknüpfungen zu Zalando, Amazon usw. weg? Tippen Sie etwas länger auf eine davon. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Auch hier wählen Sie Entfernen.