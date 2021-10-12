12. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Windows 11
Android-Handy steuern unter Windows 11 - so gehts
Microsoft sucht zunehmend die Nähe von Android. So lässt sich mit Redmonds neusten Wurf, Windows 11, ein Android Handy (zumindest zum Teil) steuern. Wie das geht, sehen Sie hier.
Anrufe mache, Nachrichten schreiben, Bilder verwalten und mehr - all dies geht jetzt auf dem Windows PC, wenn Sie ein Android-Smartphone haben. Dazu brauchts aber in einem ersten Durchgang eine gewisse Vorbereitung (die aber danach nicht mehr notwendig ist, sofern beide Geräte samt Bluetooth aktiv sind). Wie das Ganze eingerichtet wird, sehen Sie in unserer Bildergalerie.
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