Android-Handy steuern unter Windows 11 - so gehts

Anrufe mache, Nachrichten schreiben, Bilder verwalten und mehr - all dies geht jetzt auf dem Windows PC, wenn Sie ein Android-Smartphone haben. Dazu brauchts aber in einem ersten Durchgang eine gewisse Vorbereitung (die aber danach nicht mehr notwendig ist, sofern beide Geräte samt Bluetooth aktiv sind). Wie das Ganze eingerichtet wird, sehen Sie in unserer Bildergalerie.