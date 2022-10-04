Nein, ich will nix knipsen!
Android: Kamera nicht mehr versehentlich öffnen
Beim Einschalten des Android-Bildschirms durchs Drücken der Ein-Taste kann es durchaus passieren, dass man aus Versehen doppelt drückt. Das ruft auf vielen Geräten die Kamera-App auf den Plan. Das kann ziemlich nerven. Passiert dieser Doppeldrücker gar unbeabsichtigt, während das Smartphone im Bauchtäschli oder der Hosentasche steckt, könnte das Gerät munter vor sich her knipsen und einerseits den Akku leeren, während sich andererseits der Speicher mit lauter schwarzen Bildern füllt.
Ausserdem befindet sich auf den meisten Android-Geräten auf dem Sperrbildschirm unten rechts eine Kamera-Verknüpfung. Durch Wischen von unten rechts in Richtung Mitte öffnet sich die Kamera-App ebenfalls. Auch das kann stören.
Lösung: Wir zeigen es anhand eines Fairphone 4 5G und eines Samsung Galaxy S22 Ultra; bei anderen Geräten funktioniert es ähnlich. Beim S22 lassen sich übrigens beide Funktionen abschalten, beim Fairphone nur der nervige Doppeldrücker. Das mit der Sperrbildschirm-Verknüpfung lässt sich auf diesem bestenfalls etwas entschärfen.
So gehts beim Samsung-Gerät
Den Doppeldrücker deaktivieren: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Erweiterte Funktionen. Tippen Sie auf Funktionstaste. Deaktivieren Sie Zweimal drücken.
Kamera-Icon entfernen: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie zu Sperrbildschirm. Dort finden Sie recht weit unten Shortcuts. Tippen Sie direkt darauf, anschliessend auf Rechter Shortcut, gefolgt von Antippen des Kippschalters auf Aus.
So gehts beim Fairphone 4 5G
Deaktivieren des Doppeldrückers: Öffnen Sie die Einstellungen-App. Gehen Sie via System zu Gesten und Bewegungen. Deaktivieren Sie hier Kamera schnell öffnen.
«Entschärfen» der Kamera-Verknüpfung: Ohne das Gerät zu rooten bringen Sie hingegen auf dem Fairphone die Kamera-Verknüpfung nicht vom Sperrbildschirm weg. Sie können aber etwas tun, damit nicht sofort drauflosgeknipst werden kann. Sobald eine zweite Kamera-App installiert ist, fragt das Gerät beim Wischen des Kamera-Symbols auf dem Sperrbildschirm, welche Kamera-App es verwenden soll. Solange Sie da nichts auswählen, gibts auf diese Weise zumindest keine Fotos.
Greifen Sie zum Beispiel für die Zweit-Kamera-App zu OpenCamera (kostenlos und Open Source).
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