Android: Kamera nicht mehr versehentlich öffnen

Beim Einschalten des Android-Bildschirms durchs Drücken der Ein-Taste kann es durchaus passieren, dass man aus Versehen doppelt drückt. Das ruft auf vielen Geräten die Kamera-App auf den Plan. Das kann ziemlich nerven. Passiert dieser Doppeldrücker gar unbeabsichtigt, während das Smartphone im Bauchtäschli oder der Hosentasche steckt, könnte das Gerät munter vor sich her knipsen und einerseits den Akku leeren, während sich andererseits der Speicher mit lauter schwarzen Bildern füllt.

Ausserdem befindet sich auf den meisten Android-Geräten auf dem Sperrbildschirm unten rechts eine Kamera-Verknüpfung. Durch Wischen von unten rechts in Richtung Mitte öffnet sich die Kamera-App ebenfalls. Auch das kann stören.

Lösung: Wir zeigen es anhand eines Fairphone 4 5G und eines Samsung Galaxy S22 Ultra; bei anderen Geräten funktioniert es ähnlich. Beim S22 lassen sich übrigens beide Funktionen abschalten, beim Fairphone nur der nervige Doppeldrücker. Das mit der Sperrbildschirm-Verknüpfung lässt sich auf diesem bestenfalls etwas entschärfen.

So gehts beim Samsung-Gerät

Den Doppeldrücker deaktivieren: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Erweiterte Funktionen. Tippen Sie auf Funktionstaste. Deaktivieren Sie Zweimal drücken.