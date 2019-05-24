Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Mai 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Android: Kann man den Flugmodus per Zeitplaner einstellen?

Viele Android-Nutzer würden gerne nachts automatisch den Flugzeugmodus aktivieren. Das geht leider nicht – jedenfalls nicht ohne «root».
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Viele Anwender benutzen ihr Handy als Wecker, denn die meisten vorinstallierten Android-Uhren bzw. Wecker-Apps bieten interessante Funktionen. Aber einige User haben Bedenken, das Handy mit aktiviertem WLAN, Bluetooth und Mobilfunk neben das Bett zu legen. Sei es, weil sie den Elektrosmog fürchten, sei es, weil sie den Akku schonen wollen. Schön wäre es schon: Das Gerät soll nachts nicht dauernd herumfunken – weder via WLAN noch per Bluetooth, noch über die Mobilfunknetze.

Hinweis: Jenen, die nachts bloss keine blinkenden oder bimmelnden Störungen wollen, kann anderweitig geholfen werden: Android: den «Nicht stören»-Modus einrichten.

Flugmodus per Zeitplan? Leider nein!

Es gibt keinen vernünftigen Weg, ein aktuelles Android-Smartphone so einzustellen, dass es sich (ähnlich wie beim Nicht-Stören-Modus) zu bestimmten Zeiten automatisch in den funkfreien Flugzeugmodus versetzt. Eine Ausnahme wären nur Geräte, die das von Herstellerseite schon mitbringen. Scheints sollen etwa manche Samsung-Geräte eine App namens Routines an Bord haben, mit der das zu machen sein sollte.

Weil das Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus zu den Sicherheitseinstellungen gehört, wäre für diesen Vorgang Root-Zugriff erforderlich. Ein «Rooten» des Geräts erfordert das Aktivieren des Entwicklermodus und das Einspielen einer modifizierten System-Software. Dadurch würde das Gerät in einen unsicheren Zustand versetzt: Sie – und alle darauf installierten Apps – hätten Root-Rechte; das ist unter Linux (und Android) der Fachbegriff für Administrator-Rechte. Das bedeutet, dass jede App und auch jede Fehlmanipulation Ihrerseits viel Schaden auf dem Gerät anrichten könnte. Ein gerootetes Handy ist nicht mehr ausreichend geschützt. Der Root-Vorgang selbst kann schon fehlschlagen, worauf Sie Ihr Gerät nur mit Glück wieder in Gang bringen. Ausserdem wird der Hersteller Ihres Geräts möglicherweise im Falle eines Defekts die Garantieleistungen verweigern, sofern es gerootet ist.

Leben Sie gerne gefährlich? Wir haben Folgendes nicht getestet. Wer trotzdem unbedingt einen zeitgeplanten Flugzeugmodus haben will: Googeln Sie nach Anleitungen, wie Sie Ihr Handy-Modell «rooten» können (z.B. so: nokia 8 sirocco rooten). Sobald das Rooten erledigt ist, holen Sie sich F-Droid. Das ist die App, mit der Sie weitere Apps aus dem alternativen, aber gut gepflegten F-Droid-Software-Fundus verwalten können. Suchen Sie danach in der F-Droid-App nach der App namens Auto Airplane Mode. Diese erfordert nun die besagten Root-Rechte. Sind diese gegeben, lässt sich mit Auto Airplane Mode der Flugzeugmodus wie gewünscht per Zeitplan ein- und ausschalten.

Da wir davon eher abraten, denken Sie vielleicht einfach selbst jeweils dran, den Flugzeugmodus ein- und auszuschalten. Das ist sehr schnell erledigt, wenn Sie die Schnellzugriffe entsprechend anpassen.

Kommentare

Android Apps Betriebssysteme Firmen Hardware Internet Linux Mobile Smartphones Software Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare