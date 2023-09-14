Android: Kurzantworten in der Telefon-App bearbeiten

Beim Ablehnen eines Anrufs bietet Googles Telefon-App auch die Option, den Anrufer mittels einer SMS-Kurzantwort auf später zu vertrösten. Ein grussloses «Kann jetzt nicht sprechen. Was gibt's?» klingt aber etwas brüsk. Ein «Hallo. Leider kann ich gerade nicht. Worum gehts?» wäre doch viel freundlicher. Sie können zwar keine eigenen Texte hinzufügen, aber die bestehenden bearbeiten (auf meinem Gerät sind es vier).

Lösung: Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Telefon-App übers Drei-Punkte-Menü oben rechts. Tippen Sie auf Kurzantworten. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht, lassen sich die Texte bearbeiten. Tippen Sie einfach auf einen davon und ändern Sie den Text nach Wunsch.