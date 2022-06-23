Android: Keine offenen WLANs vorschlagen

Ich verbinde mein Smartphone derzeit genau mit zwei verschiedenen Wi-Fis, nämlich mit dem bei mir zuhause und mit dem in der Redaktion. An jedem anderen Ort reicht mir der mobile Internetzugang via 4G/5G, den ich ohnehin nur mit kleinem Datenhunger nutze.

Andere WLANs interessieren mich nicht, schon gar nicht ein «offenes» WLAN, bei dem ich keine Ahnung habe, wer es wartet und wie es konfiguriert ist. Doch mein Smartphone (Android 11) glaubt, es müsse mir immer wieder mal das Verbinden mit einem solchen WLAN vorschlagen.

Nicht jede gut gemeinte Funktion muss man auf seinem Smartphone auch nutzen.

Lösung: Öffnen Sie die Einstellungen-App und darin einen Punkt wie Netzwerk & Internet. Bei WLAN tippen Sie vorne aufs Wi-Fi-Symbol.

Unterhalb der aufgeführten WLANs finden Sie WLAN-Einstellungen. Öffnen Sie diese. Deaktivieren Sie den Schalter hinter Über öffentliche Netzwerke informieren.