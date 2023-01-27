27. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
Nur für Screenshots
Android: PNG- statt JPG-Format für Screenshots auf dem Samsung-Smartphone
Fürs Weiterverarbeiten von Screenshots ist PNG häufig das bessere Dateiformat als JPEG. Auf Ihrem Samsung-Smartphone können Sie das Format umschalten.
Wenn Sie auf einem Android-Smartphone einen Screenshot knipsen, wird er auf den meisten Geräten (so zum Beispiel auf dem Fairphone 4) als PNG-Datei erstellt. Das ist für Screenshots, die Sie weiterbearbeiten wollen, meistens das bessere Format als JPG. Auf vermutlich den meisten Samsung-Smartphones ist jedoch JPG als Standardformat für Bildschirmfotos festgelegt.
Lösung: Das ändern Sie wie folgt. Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Erweiterte Funktionen. Darin gehts zum Punkt Screenshots und Bildschirmrecorder. Hier finden Sie einen Punkt Format, den Sie von JPG auf PNG ändern können.
Hinweis: Dies haben wir auf einem Samsung Galaxy S22 Ultra mit Android 13 durchgeführt.
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