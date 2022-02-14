Android: Aus «shrug» ein ¯\_(ツ)_/¯ machen

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Android-Gerät die Gboard-Tastatur aktiv ist. Es kann theoretisch auch mit einer anderen Tastatur funktionieren, sofern diese dasselbe Wörterbuch verwendet. Ich habe es nur mit Gboard getestet. Hierfür gehts via Einstellungen-App zu System/Sprachen und Eingabe/Bildschirmtastatur. Tippen Sie auf Gboard und öffnen Sie Textkorrektur. Aktivieren Sie Vorschlagsleiste anzeigen.

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone nun den Artikel, den Sie gerade lesen (Kurzlink pctipp.ch/1625062). Markieren Sie auf Ihrem Smartphone die Zeichenfolge ¯\_(ツ)_/¯ (oder ein anderes Emote aus der untenstehenden Liste) und halten Sie diese länger gedrückt. Wählen Sie Kopieren.

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Gehen Sie darin allenfalls über etwas wie System zu Sprachen und Eingabe. Klappen Sie Erweitert auf oder öffnen Sie direkt Mein Wörterbuch. Tippen Sie aufs Plus-Zeichen.