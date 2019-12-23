Android: So werden Sie den NaviDot los

1. Klicken Sie auf die Einstellungen (Zahnrad-Symbol).

2. Wählen Sie System.

3. Nun geht es zu Systemnavigation.

4. Ganz unten findet sich NaviDot. Rechts oben steht Ein, tippen Sie darauf.

5. Tippen Sie auf den Schieberegler, um den Navidot auszuschalten. Nun ist er verschwunden.