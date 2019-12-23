23. Dez 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: So werden Sie den NaviDot los
Nach einem Android-Update ist er plötzlich da und soll die Steuerung auf dem Handy erleichtern. So verschwindet der NaviDot wieder.
Nach einem Android-Update (auf Android 9.1.0.370/EMUI) war er plötzlich da. Und nicht ganz so leicht wieder loszuwerden. Falls es Ihnen auch so geht, so können Sie ihn zum Verschwinden bringen:
1. Klicken Sie auf die Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
2. Wählen Sie System.
3. Nun geht es zu Systemnavigation.
4. Ganz unten findet sich NaviDot. Rechts oben steht Ein, tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf den Schieberegler, um den Navidot auszuschalten. Nun ist er verschwunden.
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