Android-Spiele auf dem PC spielen

Im Spielebereich konnte Google in den vergangenen Monaten nicht gerade punkten. So hat der Suchmaschinen- und Android-Konzern im Januar den Cloud-Gaming-Dienst Stadia stillgelegt, siehe auch «Stadia ist Geschichte» vom 30.9.2022.

Anders bei Google Play Games. Letzteres ist Googles Plattform für mobile Spiele und gehört zum Google-Play-Dienst, bis jetzt primär für Spielerinnen und Spieler auf Android-Geräten. Google Play Games soll nun auch unter Windows ein Thema werden. Damit lässt sich eine wachsende Zahl von Google-Play-Spielen auch unter Windows spielen. Die Spielstände werden in der Google-Cloud gespeichert, was es den Spiele-Fans auch ermöglicht, mehr oder weniger nahtlos zwischen dem Android-Smartphone und dem Windows-Desktop zu wechseln.

Als langjährige Android- und Windows-Nutzerin lasse ich es mir nicht nehmen, dies auszuprobieren.

Selbst ausprobieren: Voraussetzungen und Installation

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Systemanforderungen. Laut Google müssen die folgenden Merkmale mindestens gegeben sein:

Betriebssystem: mindestens Windows 10 (v2004)

Speicher: SSD mit 10 GB verfügbarem Speicherplatz

Grafik: Intel UHD Graphics 630-GPU oder vergleichbar

Prozessor: 4 physische CPU-Kerne (manche Spiele benötigen eine Intel-CPU)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Windows-Administratorkonto

Hardware-Virtualisierung muss aktiviert sein

Ist dies gegeben, gehts unter Windows zu diesem Link. Klicken Sie auf Beta herunterladen, worauf vorerst die gut 1 MB grosse Datei Install-GooglePlayGames-Beta.exe auf Ihrer Festplatte landet. Doppelklicken Sie die Datei und klicken Sie bei der Rückfrage der Benutzerkontensteuerung auf OK. Jetzt beginnt der eigentliche Download, der etwas länger dauert.