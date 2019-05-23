Android: Teilen-Dialog anpassen

Da haben Sie vor Monaten mal jemandem z.B. via Twitter ein paar Screenshots geschickt – und schon sitzt dieser Kontakt beim Teilen von Inhalten (etwa eines Bildes) wie festgenagelt an vorderster Stelle Ihres Teilen-Dialogs. Wie kommt der da wieder weg? Und wie bringen Sie Ihre tatsächlich meistgenutzen Teilen-Kanäle (z.B. Google Mail, WhatsApp) auf die vordersten Plätze? Die sind nämlich aufgrund des Android-eigenen Fimmels, alles in Echtzeit an Ihre Gewohnheiten anzupassen, jedesmal an einem anderen Platz zu finden.

Leider gibt es keinen direkten Weg, hier einzelne Kontakte oder Apps zu entfernen. Es gibt aber ein paar Tricks, mit denen Sie da etwas nachhelfen können.