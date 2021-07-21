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Gaby Salvisberg
21. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

«Händ Si Cumulus» à la Google

Android: Unwichtige Google-Play-Benachrichtigungen abschalten

Auf Android-Geräten nervt der Google Play Store manchmal mit Werbenachrichten wie z.B. jenen über die Google Play Points. So schalten Sie das ab.

Benachrichtigung zum Punktesystem des Google Play Store

© (Quelle: PCtipp.ch)

Auf dem Android-Smartphone taucht eine Benachrichtigung auf, die fürs Punktesammeln auf dem Google Play Store wirbt. Die meisten Besitzerinnen und Besitzer eines Smartphones möchten aber vermutlich sowohl aufs Mitmachen als auch besonders auf die störenden Benachrichtigungen verzichten.

Googles Variante von «Händ Si Cumulus?»

Mit den Play Points hat Google ein «Gamification»-Element eingeführt, mit dem die Nutzerschaft an ihrem Spiel- und Sammeltrieb gepackt und zum vermehrten Konsum kostenpflichtiger Play-Store-Inhalte animiert werden sollen. Die Play Points sind damit Googles eigene Variante der Punktesammlungen im Stil der Migros (Cumulus-Punkte) oder des Coop (Super-Punkte).

Natürlich können Sie die Benachrichtigung hierzu einfach mit einem beherzten Wisch von links nach rechts aus dem Display werfen. Sie wird damit aber mutmasslich in einer Woche wieder auftauchen.

So haben Sie Ruhe: Wischen Sie die Benachrichtigung nicht ganz weg, sondern wischen Sie diese (A) nur ca. ein bis zwei Zentimeter weit nach rechts. Damit wird ein Zahnradsymbol sichtbar. Tippen Sie darauf. Damit öffnen sich die Benachrichtigungs-Schnelleinstellungen, siehe mittleren Screenshot. Sie könnten hier auf Benachrichtigungen deaktivieren tippen. Wir empfehlen Ihnen aber ein Tippen auf das neue Zahnradsymbol (B). Damit erscheinen die detaillierten Einstellungen. Kippen Sie hier den Schalter bei Zahlungen, Angebote und Empfehlungen auf Grau bzw. Aus (C).

Wischen Sie die Nachricht(A)nur ein kleines Stück nach rechts, tippen Sie aufs Zahnradsymbol, in der nächsten Ansicht gehts erneut zum Zahnrad(B), nun können Sie den Schalter(C)auf «Aus» kippen

 © Quelle: PCtipp.ch

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