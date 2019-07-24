Android: Vibrationsmodus wieder deaktivieren

Soll das Smartphone nicht bimmeln, soll es oftmals auch nicht vibrieren. Viele Nutzer wollen den Vibrationsmodus sogar generell nicht verwenden.

Ob er aktiv ist, erkennen Sie meistens an einem kleinen Icon oben rechts in der Statusleiste. Wischen Sie vom oberen Displayrand herunter, erkennen Sie auch: Vibrationsmodus aktiviert. Doch unter den Schnellzugriffs-Icons, die sich dort anbieten, sehen Sie keines, um diesen Modus wieder zu deaktivieren.