Tipps & Tricks
Android: Vibrationsmodus wieder deaktivieren
Soll das Smartphone nicht bimmeln, soll es oftmals auch nicht vibrieren. Viele Nutzer wollen den Vibrationsmodus sogar generell nicht verwenden.
Ob er aktiv ist, erkennen Sie meistens an einem kleinen Icon oben rechts in der Statusleiste. Wischen Sie vom oberen Displayrand herunter, erkennen Sie auch: Vibrationsmodus aktiviert. Doch unter den Schnellzugriffs-Icons, die sich dort anbieten, sehen Sie keines, um diesen Modus wieder zu deaktivieren.
Drücken Sie aber einmal kurz auf den Lautstärkeregler Ihres Geräts. Oberhalb des Regelbalkens finden Sie das Icon für den Vibrationsmodus. Tippen Sie es an, lässt sich der Modus ausknipsen.
Der Tipp gilt für ein Gerät mit Android One «P». Je nach Hersteller und Typ können sich die Einstellungselemente auf Ihrem Gerät unterscheiden.
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