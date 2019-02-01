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Gaby Salvisberg
1. Feb 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Android: Was zum Henker ist denn der Google «Wortmeister»?

Beim Durchforsten der Einstellungen zu den Google-Benachrichtigungen stossen Sie auf «Wortmeister». Was ist denn das schon wieder?

Was ist denn dieser ominöse Wortmeister?

© Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie ein relativ neues Android-Betriebssystem auf Ihrem Smartphone haben, dürften Sie ebenfalls auf den Wortmeister stossen: Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone die Google-App. Tippen Sie unten rechts auf Mehr und öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen, dürften Sie ihn in den Kategorien ebenfalls entdecken: Fast zuoberst ist er, der Wortmeister.

Wenn Sie nach dem Begriff «Wortmeister» googeln, werden Sie jedoch höchstens irgendwelche Spiele-Apps finden. Und nun auch diesen Artikel, den Sie gerade lesen, aber sonst nichts, was darauf hindeutet, dass es eine Funktion oder Einstellung in Googles eigener Android-App ist.

Wortmeister (Word Coach) ist ein Englisch-Sprach-Quiz in der Google-Suche

 © Quelle: PCtipp.ch

Erst, wenn Sie wissen, wie dieselbe Einstellung auf englischsprachigen Android-Geräten heisst, wird es auch nach einer Google-Suche klar: Das ist der Google Word Coach, über den letztes Jahr schon das eine oder andere Portal geschrieben hat. Der Google Word Coach bzw. Wortmeister ist ein kleines Englisch-Sprach-Quiz in der Google-Suche auf Android-Geräten. Und auch nur dort, denn via Google-Suche auf dem Desktop werden Sie das Quiz nicht finden.

So gehts: Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Google-App. Tippen Sie als Suchbegriff google word coach ein und führen Sie die Suche durch. Schon erscheint die erste Quizfrage. Es kommen Fragen zu Bedeutungen englischer Begriffe, manchmal wird das Gegenteil oder ein Synonym zu einem Wort gesucht, mal wählen Sie aus zwei Bildern das richtige aus.

Die Fragen waren aber auch nicht allzu schwer

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Benachrichtigungen zum Wortmeister bzw. Word Coach können Sie in den eingangs erwähnten Einstellungen ein- oder ausschalten. Sind sie eingeschaltet, kann sich der Wortmeister hie und da mit einer Erinnerung melden, dass Sie mit ihm wieder einmal spielen sollten. Ist doch eine interessante Idee: Mit der unaufdringlichen Quizfunktion peppen Sie eine sonst langweilige Tram- oder Zugfahrt mit einem unterhaltsamen und lehrreichen Quiz auf. Ist eine Fragerunde fertig, belohnt Sie der Word Coach mit dem Kompliment «Perfection».

Direktzugriff: Direkt unterhalb der Quizantwort-Auswahl sehen Sie links ein Smartphone-Icon mit einem Pfeil. Tippen Sie dieses an, lässt sich auf dem Android-Homescreen eine Direktverknüpfung zum Word Coach erzeugen.

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