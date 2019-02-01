Android: Was zum Henker ist denn der Google «Wortmeister»?

Falls Sie ein relativ neues Android-Betriebssystem auf Ihrem Smartphone haben, dürften Sie ebenfalls auf den Wortmeister stossen: Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone die Google-App. Tippen Sie unten rechts auf Mehr und öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen, dürften Sie ihn in den Kategorien ebenfalls entdecken: Fast zuoberst ist er, der Wortmeister.

Wenn Sie nach dem Begriff «Wortmeister» googeln, werden Sie jedoch höchstens irgendwelche Spiele-Apps finden. Und nun auch diesen Artikel, den Sie gerade lesen, aber sonst nichts, was darauf hindeutet, dass es eine Funktion oder Einstellung in Googles eigener Android-App ist.