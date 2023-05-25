Android-Wecker in den Ferien und am Feiertag pausieren

Der Android-Wecker hat von mir bereits in früheren Tipps etwas Aufmerksamkeit bekommen. So zeigte ich hier, warum er grundsätzlich besser als die meisten analogen Wecker ist. Und hier ging ich auf die Frage ein, wie man den Wecker trotz des «Bitte nicht stören»-Modus hört. Die erwähnten Tipps sind schon etwas älter, funktionieren aber weiterhin sehr ähnlich.

Neues in Googles Uhr-App

In der auf zahlreichen Android-Geräten vorhandenen Wecker- bzw. Uhr-App von Google ist vor wenigen Monaten eine neue Funktion eingezogen, die ich Ihnen noch gerade rechtzeitig vor Pfingsten vorstelle.

Bisher gab es nur die Option, den Wecker für bestimmte Wochentage individuell zu stellen oder ihn ganz auszuschalten. Was ihm bis letzten März aber fehlte, war die Möglichkeit, den Wecker einfach für einen Feiertag oder für eine Ferienwoche zu pausieren. Dies kann er jetzt. Öffnen Sie die Uhr-App, wechseln Sie unten zu Wecker und tippen Sie Ihre bereits definierte Weckzeit an. Hier entdecken Sie neuerdings einen Punkt Wecker pausieren. Tippen Sie dahinter aufs Pluszeichen, können Sie in einer Kalenderansicht jene Tage antippen, an denen er ausnahmsweise nicht klingeln soll, zum Beispiel den nächsten Pfingstmontag. Bestätigen Sie mit OK, wird er Sie am kommenden Montag ausschlafen lassen.