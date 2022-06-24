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Gaby Salvisberg
24. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.

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Android: Wo finde ich welche Versions- und sonstigen Nummern?

Suchen Sie die genaue Versionsnummer einer bestimmten App? Oder jene Ihrer Android-Version? Oder die IMEI des Gerätes? So finden Sie alles.
© (Quelle: Android)

Welche Version hat Ihr Android? In welcher ist eine bestimmte App installiert? Dies und mehr finden Sie mit den folgenden Tipps heraus, hier am Beispiel eines Android 11 auf einem Fairphone 4:

Android-Version und mehr: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie ganz unten zu einem Punkt wie Über das Telefon. Hier erscheint eine Riesenliste mit Informationen, die Sie brauchen könnten, darunter:

  • Gerätename
  • IMEI
  • Android-Version
  • IPv4- und IPv6-Adresse
  • die MAC-Adresse des WLAN-Chips
  • die genaue Build-Nummer der herstellerseitigen Firmware

Die IMEI lässt sich noch über eine weitere Methode auslesen, wie Kollege Florian Bodoky hier beschrieben hat.

App-Version: Soll es die genaue Versionsnummer einer App sein, finden Sie diese nicht immer in der normalen Bedienoberfläche der App. Aber über die App-Liste oder die Home-Screen-Verknüpfung der App gehts fix: Falls die App irgendwo auf Ihrem Homescreen verknüpft ist, tippen Sie etwas länger auf diese Verknüpfung. Falls die App nur in der App-Schublade steckt, die beim Wischen vom unteren Rand erscheint, tippen Sie etwas länger aufs dortige Symbol der fraglichen App.

In beiden Fällen erscheint ein Kontextmenü, manchmal mit einem Punkt «Info», manchmal auch mit einem unscheinbaren i-Symbol (für Info) in einem kleinen Kreis. Tippen Sie dort drauf, erscheinen die App-Infos. Klappen Sie darin gegebenenfalls Erweitert auf, finden Sie ganz unten die genaue App-Version.

Tippen Sie länger auf die App-Verknüpfung und wählen Sie «i» oder «Info», öffnen sich die App-Informationen

 © Quelle: PCtipp.ch

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