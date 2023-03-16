Android: Zugriff temporär auf eine App beschränken

Soll zum Beispiel Ihr Kind auf einer längeren Bahnfahrt ein Spiel auf Ihrem Smartphone spielen dürfen, möchten Sie bestimmt verhindern, dass es in die falschen Apps gerät und dort Daten löscht oder verändert. Genau wie hier fürs iPhone beschrieben, können Sie auch auf Android-Smartphones eine App vorübergehend fixieren.

Wir zeigen es anhand eines standardmässigen Android 12 (auf einem Fairphone 4) und auf einem Samsung-Gerät mit Android 13. Auf anderen Geräten funktioniert es aber ähnlich. Diese Funktion wurde bereits vor ein paar Jahren mit Android 5.0 implementiert.

Android 12: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin via Sicherheit zu Bildschirmfixierung. Aktivieren Sie allenfalls die Option Bildschirmfixierung verwenden. Darunter empfiehlt es sich, auch Vor Beenden nach PIN fragen einzuschalten. Das Überprüfen dieser Einstellung ist nur einmal nötig.