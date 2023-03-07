Anfängertipps für Clipchamp

Titel/Text hinzufügen:Um Titel hinzuzufügen, klicken Sie einfach oberhalb der Videospur. Dann wird links das Menü für die Titelvorlagen geöffnet.Ziehen Sie einen Titel nach unten in die Timeline.Sie können ihn wie gewünscht positionieren und kürzen/verlängern, auch duplizieren. Um den Text zu ändern, klicken Sie erst unten auf den Titel und dann oben in der Vorschau darauf.