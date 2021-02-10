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Florian Bodoky
10. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Mac-Tipp

Animationen unter macOS ausblenden

Animationen und Effekte unter dem Apple-Betriebssystem sind nicht jedermanns Sache. So können Sie diese reduzieren.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Transparente Menüleisten oder allgemein viel Bewegung auf den Screen können auf gewisse User störend wirken. Apple bietet hier Hand, um solche Dinge auszuschalten.

  1. Klicken Sie auf den Apfel, danach auf Systemeinstellung
  2. Klicken Sie jetzt auf Bedienungshilfen, danach auf Anzeige
  3. Hier können Sie nun den Haken bei Transparenz reduzieren und Bewegung reduzieren setzen.
  4. Unter Systemeinstellung/Dock & Menüleiste können Sie zusätzlich die Animation beim Öffnen von Programmen im Dock abschalten, indem Sie das entsprechende Häkchen entfernen

© Quelle: PCtipp.ch

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