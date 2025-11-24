Das Anmeldebild auf macOS ändern – so gehts

Schon gewusst, dass man das Anmeldebild auf macOS ändern und sogar ein eigenes erstellen kann? Standardmässig oftmals ein Golfball, lässt sich das Bild unter Systemeinstellungen/Benutzer&Gruppen mit einem Klick auf das Bild ändern. Dann wählt man entweder ein Mac-Standard-Bild, ein eigenes gespeichertes Bild oder man klickt auf Kamera und nimmt mit der Laptop-Cam gleich vor Ort ein neues auf.