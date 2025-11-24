24. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Das Anmeldebild auf macOS ändern – so gehts
Schon gewusst? Das Anmeldebild auf macOS können Sie nach eigenem Gutdünken ändern.
Schon gewusst, dass man das Anmeldebild auf macOS ändern und sogar ein eigenes erstellen kann? Standardmässig oftmals ein Golfball, lässt sich das Bild unter Systemeinstellungen/Benutzer&Gruppen mit einem Klick auf das Bild ändern. Dann wählt man entweder ein Mac-Standard-Bild, ein eigenes gespeichertes Bild oder man klickt auf Kamera und nimmt mit der Laptop-Cam gleich vor Ort ein neues auf.
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