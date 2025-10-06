Per App parkieren - so geht es

EasyPark ist in über 800 Ortschaften der Schweiz aktiv – darunter Basel, Bern, Genf, Luzern und Zürich. Auch in vielen europäischen Ländern ist die App verfügbar, Bild 3. Die Anwendung richtet sich besonders an Vielnutzer und E-Auto-Fahrer. Sie bietet eine ganze Reihe von Funktionen:

● Start, Stopp und Verlängerung der Parkzeit per App, auch aus der Ferne

● Parkplatzsuche in der Nähe

● Integration von E-Ladestationen (EV Charging)

● Kamera-Parken: In bestimmten Parkhäusern Ein- und Ausfahrt per Kennzeichenerkennung

● Geschäfts- und Privatkonten trennbar

● SMS-Erinnerungen: Die App warnt auf Wunsch mittels SMS, wenn die Parkzeit bald abläuft – um Bussen zu vermeiden. Diese Funktion kann in den Einstellungen der App aktiviert werden.

Gebühren

Es gibt aktuell zwei Tarifmodelle bei EasyPark:

● EasyPark Small: Gelegenheitsnutzer zahlen pro Parkvorgang eine Servicegebühr von bis zu 15 Prozent des Parktarifs oder mindestens 49 Rappen.

● EasyPark Go: Abo-Modell für Fr. 4.55 pro Monat. Hier gibt es keine zusätzlichen Gebühren pro Parkvorgang.

Kritikpunkte

Trotz Transparenz auf der Website empfinden viele Nutzer die Gebühren als intransparent oder zu hoch. So kostet jede SMS-Erinnerung 19 Rappen. Den gleichen Preis verlangt Easy­Park für jede E-Mail-Rechnung.

TWINT – Einfach, aber ohne Extrafunktionen

Gebühren

Der Bezahldienst Twint ist die einzige der drei Lösungen, die keine eigene Park-App erfordert. Stattdessen wird der Bezahlvorgang über die reguläre Twint-App abgewickelt. Voraussetzung ist wie bei den beiden anderen Apps, dass der Parkplatzbetreiber die Zahlungsmöglichkeit unterstützt. Normalerweise finden Sie die Funktion in Twint unter. In gewissen Twint-Versionen ist die-Funktion auch als Kachel auf der Startseite der App verfügbar.

Twint erhebt auf Nutzerseite keine Gebühren.

Nachteile

Keine Möglichkeit zur Verlängerung nach dem Start des Parkvorgangs und keine Push-Benachrichtigung nach Ablauf.

Welche App wählen?

Bei kurzen Parkzeiten kann sich die Münzzahlung immer noch lohnen – besonders, wenn pro Parkvorgang noch Gebühren dazukommen. Ab etwa 30 Minuten beginnt sich der App-Komfort jedoch meist auszuzahlen. Vor allem für Pendler oder Vielfahrer bieten die Apps deutlich mehr Flexibilität. Wenn Sie nur gelegentlich Parkuhren nutzen und digital bezahlen möchten, sind Sie mit Twint gut bedient. Für Vielfahrer lohnt sich der Gebrauch von Parkingpay auch wenn die Anwendung im Ruf steht, fehleranfällig zu sein. Die bessere Alternative für Vielfahrer ist EasyPark. Die App bietet einen grossen Funktionsumfang, lässt sich diesen aber mit zusätzlichen Gebühren auf der Nutzerseite bezahlen.