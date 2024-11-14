App Store: Abo-Verwaltung leicht gemacht

Die Abo-Verwaltung gehört zu den grössten Vorzügen des App Stores. So werden zum Beispiel keine Zahlungsdaten an die Entwickler weitergegeben: Alles läuft anonym ab. Zudem präsentiert sich die Einfacheit der Verwaltung mustergültig. Alles Abos für den Mac sowie das iPad und iPhone werden an zentraler Stelle aufgelistet und beendet. Mehr noch: Vor der automatischen Verlängerung erhalten Sie eine E-Mail mit der Möglichkeit, es fristgerecht zu kündigen.

Öffnen Sie am Mac den App Store. Klicken Sie ganz links unten auf Ihr Konto und anschliessend rechts oben auf die Account­einstellungen. Hier finden Sie im Bereich Verwalten die Abos. Klicken Sie auf den blauen Link Verwalten, um alle anzeigen zu lassen – sowohl aktive, als auch verflossene. Sie sehen ausserdem, wie lange es nach der Kündigung noch läuft: praktisch, wenn ein Monatsabo gleich nach Abschluss sicherheitshalber gekündigt werden soll.