Apple Airpods: So ändern Sie die Touch-Steuerung

Die Airpods sind erfolgreich, aber umstritten. Längst gibt es Konkurrenzprodukte die, seien wir ehrlich, viel mehr Konfigurationen zulassen, das bessere Noise Cancelling und teilweise auch einfach den besseren Sound haben. Dennoch: Wenn man ohnehin im Apple-Universum zuhause ist, ist der Komfort unvergleichlich. Einfach die Ladebuchse öffnen, zack. Kein mühseliges de- und re-connecten zwischen einzelnen Geräten – das kann Apple alles selber. Und auch die Touch-Control lässt sich ändern.