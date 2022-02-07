7. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.
Apple
Apple Airpods: So ändern Sie die Touch-Steuerung
Apples Airpods sind eine Erfolgsgeschichte. Allerdings: die Cupertiner lassen nicht viel Konfiguration zu. Immerhin lassen sich die Touch-Befehle ändern. So gehts.
Die Airpods sind erfolgreich, aber umstritten. Längst gibt es Konkurrenzprodukte die, seien wir ehrlich, viel mehr Konfigurationen zulassen, das bessere Noise Cancelling und teilweise auch einfach den besseren Sound haben. Dennoch: Wenn man ohnehin im Apple-Universum zuhause ist, ist der Komfort unvergleichlich. Einfach die Ladebuchse öffnen, zack. Kein mühseliges de- und re-connecten zwischen einzelnen Geräten – das kann Apple alles selber. Und auch die Touch-Control lässt sich ändern.
- Öffnen Sie das Ladecase und versichern Sie sich, dass die Pods mit Ihrem iPhone verbunden sind
- Öffnen Sie die Einstellungen, danach tippen Sie auf Bluetooth
- Tippen Sie neben dem Eintrag der Airpods auf das kleine umkreiste i.
- Nun können Sie im Abschnitt Auf Airpod doppeltippen jeweils auf links oder auf rechts tippen um zu entscheiden, was bei einem Doppeltipp geschehen soll.
- Zusatztipp: Auch die automatische Trageerkennung lässt sich hier an- und abschalten. Ausserdem lassen sich die Airpods umbenennen.
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