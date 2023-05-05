5. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Apple
Apple Fotos: So können Sie doppelte Fotos in Sekundenschnelle löschen
Doppelte Selfies, den QR-Code fürs Konzert versehentlich gescreenshottet – so füllt sich die Bildergalerie. So können Sie unter iOS16 in Sekunden und völlig kostenlos Duplikate löschen.
Gleich ein paar Selfies geschossen, 27 gleiche Screenshots oder fünfmal die gleiche Aussicht, obwohl man das Bild nur einmal für Insta braucht – man kennts. So müllt man sich die Galerie zu. Da gibt und gab es immer mal wieder Apps, die Abhilfe schaffen. Diese funktionieren mal mehr, mal weniger gut und nicht selten kosten sie auch was. Es geht aber auch kostenlos. Das geht so:
- Öffnen Sie die Apple Fotos App
- Tippen Sie unten aufs Alben-Icon
- Scrollen Sie runter bis zur Kategorie Sonstige
- Dort finden Sie den Punkt Duplikate, dahinter eine Zahl, tippen Sie darauf
- Dort werden jeweils die Fotos aufgelistet, die sich ähnlich sind. Mit einem Tipper auf Zusammenführen werden die überflüssigen Duplikate gelöscht
- Wenn Sie sich sicher sind, können Sie auch auf den Button Auswählen tippen – danach auf den Button Alle tippen und die Option Zusammenführen auswählen. Dann werden in allen Kategorien die Duplikate gelöscht.
Ursprung 20.7.22, aktualisiert 5.5.23
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