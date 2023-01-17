Apple Kalender: 8 Tipps, die Sie kennen sollten

Termine zu verwalten, war schon immer eine zentrale Aufgabe der elektronischen Helferlein – schon die alten PDAs waren damit betraut. Mit dem Apple Kalender (oder seinem Google-Pendant) hat man einen neuen Höchststand der Funktionen erreicht. Wir zeigen Ihnen 8 Dinge, die Ihr Apple Kalender kann – und Ihnen bis anhin vielleicht noch unbekannt waren.