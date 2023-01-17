17. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
macOS / iOS
Apple Kalender: 8 Tipps, die Sie kennen sollten
Der Apple Kalender ist auf jedem Apple Gerät präsent und synchronisiert zuverlässig zwischen iPhone, iPad und Laptop. Er kann aber noch mehr.
Termine zu verwalten, war schon immer eine zentrale Aufgabe der elektronischen Helferlein – schon die alten PDAs waren damit betraut. Mit dem Apple Kalender (oder seinem Google-Pendant) hat man einen neuen Höchststand der Funktionen erreicht. Wir zeigen Ihnen 8 Dinge, die Ihr Apple Kalender kann – und Ihnen bis anhin vielleicht noch unbekannt waren.
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