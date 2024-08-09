Apps für bessere Ferien

Der Name verrät bereits, worum es bei dieser App geht: Sie zeigt Ihnen an, wo in der Nähe die nächste öffentliche Toilette ist, Bild 1. Dabei gibt es auch Filter, mit deren Hilfe Sie zum Beispiel rollstuhlgerechte WCs finden. Sind Sie länger an einem Ort, können Sie Toilettenstandorte auch speichern, damit Sie diese schnell wiederfinden.

Die Anwendung hat rund 200 000 Toilettenstandorte weltweit gespeichert. Die App funktioniert dabei nach dem Community-Prinzip: Alle können neue Toilettenstandorte hinzufügen und den Nutzen der App so vergrössern.

Verfügbarkeit: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

SunSmart Global UV-App

Damit Sie nicht krebsrot und mit schmerzender Haut aus den Ferien zurückkehren, gibt es diese App. Sie verrät