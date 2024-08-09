App-Tipps
Apps für bessere Ferien
Sommerzeit ist Ferienzeit. Doch die erholsamen Tage sind oft mit viel Organisation und Hindernissen verbunden. Aber es gibt gute Nachrichten: Ihr Smartphone bietet Ihnen sehr viele Möglichkeiten, um das Beste aus Ihren Ferien herauszuholen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist die eine oder andere praktische App. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Alle vorgestellten Apps laden Sie direkt aus dem App-Store Ihres Smartphones herunter.
WC-Karte
Der Name verrät bereits, worum es bei dieser App geht: Sie zeigt Ihnen an, wo in der Nähe die nächste öffentliche Toilette ist, Bild 1. Dabei gibt es auch Filter, mit deren Hilfe Sie zum Beispiel rollstuhlgerechte WCs finden. Sind Sie länger an einem Ort, können Sie Toilettenstandorte auch speichern, damit Sie diese schnell wiederfinden.
Die Anwendung hat rund 200 000 Toilettenstandorte weltweit gespeichert. Die App funktioniert dabei nach dem Community-Prinzip: Alle können neue Toilettenstandorte hinzufügen und den Nutzen der App so vergrössern.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
SunSmart Global UV-App
Damit Sie nicht krebsrot und mit schmerzender Haut aus den Ferien zurückkehren, gibt es diese App. Sie verrät
Ihnen nicht nur, wie stark die UV-Strahlung ist, sondern auch, wann Sie sich dringend eincremen sollen, Bild 2.
Die Anwendung bietet eine fünftägige Wettervorhersage, in der die UV-Daten und Empfehlungen integriert sind. Zu den UV-Vorhersagen gibt es jeweils nützliche Tipps, wie Sie sich einfach, aber effektiv schützen. Praktisch: Sie können Standorte mitsamt den Sonnenschutzzeiten abspeichern.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
Getyourguide
Diese App ist so was wie das Airbnb der Ausflüge. In der App bieten meist private Menschen Touren und Events an. Das kann zum Beispiel eine klassische Stadtführung sein, ein Wanderabenteuer oder ein Bootsausflug. Dadurch, dass zahlreiche Angebote von Einheimischen stammen, gibt
es viele einmalige Erlebnisse, die klassische Tourenanbieter nicht im Programm haben, Bild 3.
Praktisch: Mittlerweile bieten auch Unternehmen ihre Angebote in der App an. So können Sie oft Tickets für Touristenattraktionen in der App buchen – grösstenteils sogar mit gewissen exklusiven Vorteilen.
● Verfügbarkeit: iOS und Android
● Preis: App kostenlos, Ausflugsangebote mit unterschiedlichen Preisen
Google Übersetzer
Der «Google Übersetzer» ist vor allem dann praktisch, wenn Sie Schilder oder Speisekarten übersetzen möchten. Dank der «Augmented Reality»-Funktion können Sie die Kamera zum Übersetzen benutzen. Sie starten die Kamerafunktion, halten diese auf die Speisekarte und schon übersetzt Ihnen die App den Text, Bild 4. Für die manuelle Übersetzung von Text via
Eintippen ist DeepL allerdings die bessere Wahl (siehe nächster Tipp).
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
DeepL
Diese App stammt aus Deutschland und gilt als die aktuell beste Übersetzungs-App der Welt. Die Anwendung ist so gut, dass sie in etlichen Tests auch Googles Übersetzungs-App geschlagen hat (siehe letzter Tipp).
DeepL erkennt eingegebenen Text automatisch und übersetzt ihn in die gewünschte Sprache, Bild 5. Natürlich können Sie die Ausgangssprache auch selbst wählen. Dabei lässt sich sogar festlegen, ob der Text formell oder informell übersetzt werden soll.
Auch mit DeepL können Sie via Kamera Schilder, Speisekarten etc. übersetzen. Im Gegensatz zum «Google Übersetzer» müssen Sie aber (aktuell) noch zwingend ein Foto knipsen, bevor die App den Text übersetzen kann.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
Währungsrechner – Finanzen100
Mit dieser simplen, aber praktischen App ist das Umrechnen von Währungen ganz einfach. Die Anwendung unterstützt 160 Währungen, Bild 6. Praktisch: Sie können sich Favoriten abspeichern und Umrechnungstabellen anlegen. Wer in die USA reisen möchte, wird sicher auch froh über den integrierten Trinkgeldrechner sein.
Die App hat zudem eine wichtige Funktion, die nicht alle Währungsrechner anbieten: den Offlinemodus. Damit können Sie den
Währungsrechner ohne Internetzugang nutzen.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
TripIt Reiseplaner
Eine praktische App für jene, die gerne alles von Anfang bis Ende durchplanen. Die App erlaubt es Flüge, Bahnreisen, Ausflüge und Hotels zu erfassen. Damit kann man sich eine durchgehende Reiseplanung zusammenstellen, die in der App mithilfe eines Flussdiagramms visualisiert wird, Bild 7.
Alternativ lässt sich die Reiseroute auch auf einer interaktiven Karte anzeigen. Die App erinnert einen unter anderem rechtzeitig an Flüge oder zeigt einem die Fahrtrichtung an, wenn man ein Hotel erfasst hat. Praktisch: Sie können Ihrer Reiseroute Dokumente hinzufügen – etwa Tickets mit QR-Code. So
haben Sie für Ihre Reise alles an einem Ort.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
Park ’n Sleep
Sie sind mit dem Wohnmobil unterwegs? Dann ist die Schweizer App Park ’n Sleep perfekt für Sie. Sie ist ein Art Airbnb für Camping-Standplätze, Bild 8. Sie können die Standplätze online buchen, bei vielen aber auch ohne Vorreservierung anreisen und vor Ort digital einchecken.
Mittlerweile gibt es in der App zudem eine sogenannte Camper Card. Das ist eine Art Flatrate für Campingstellplätze. Die Jahreskarte kostet 449 Franken und bietet Zugriff auf 850 Stellplätze in 23 Ländern. Park ’n Sleep verspricht, dass diese legal und sicher seien.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: App kostenlos, Stellplatzangebote mit unterschiedlichen Preisen
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