Apps drehen am Rad

Die Software Pieonieer bietet eine neue, elegante Möglichkeit, um Apps zu starten oder zwischen den offenen Anwendungen zu wechseln. Bis zu acht der bevorzugten Programme werden in den Einstellungen angeordnet. ­Danach reicht ein Tastenkürzel wie Control+ Tab, um das Rad aufzurufen – und zwar genau unter dem Mauszeiger. Der Befehl lässt sich auch ändern, falls er einem anderen Hilfsprogramm in die Quere kommt. Besonders positiv sind die übersichtlichen, selbsterklärenden Einstellungen, von der dekorativen Präsentation ganz zu schweigen.

Info: Download im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3414, Deutsch, keine In-App-Käufe, kostenlos.