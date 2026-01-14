App-Tipps
Apps für den Wintersport
Sei es ein Skitag auf der Piste, eine Schneeschuhtour, Langlaufen oder eine gemütliche Winterwanderung: Das Smartphone ist heute auch im Schnee fast immer dabei. Statt nur Fotos zu knipsen oder Nachrichten zu schreiben, kann es im Winter ganz konkret helfen – bei Sicherheit, Planung, Anreise und sogar bei der Vorbereitung der Muskulatur. Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Apps für Schweizer Wintersportler. Alle Apps sind für Android und iOS im jeweiligen App-Shop verfügbar, wenn nicht anders angegeben.
Sicherheit zuerst
Bevor es um Tracking, Höhenmeter und Pistenkilometer geht, stellen sich drei Grundfragen: Ist die Tour sicher? Wie wird das Wetter? Was passiert im Notfall? Folgende Apps helfen beim Beantworten.
White Risk
Wer sich abseits der markierten Pisten bewegt, sei es mit Ski, Snowboard oder Schneeschuhen, kommt an der App White Risk kaum vorbei, Bild 1. Die Anwendung des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) ist das Schweizer Standardwerk zur Lawinenprävention. Sie bietet:
● das offizielle Lawinenbulletin für die gesamte Schweiz
● Schnee- und Wetterdaten für Ihre Tourenplanung
● Hangneigungskarten und Planungs-Tools
● Lernmodule zur Lawinenkunde
White Risk ist kein «Knopf, der sagt, ob es sicher ist», sondern ein Werkzeug für alle, die bereit sind, sich ernsthaft mit Risikoabschätzung auseinanderzusetzen. Für Einsteiger lohnt sich ein Lawinenkurs – die App ist danach die ideale Ergänzung.
MeteoSwiss
Kalte Bise, Föhnsturm oder Warmfront mit Regen bis 2000 Meter – für Wintersportler sind das entscheidende Informationen. MeteoSwiss, die App des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie, liefert:
● zuverlässige Lokalprognosen für die Schweiz
● Niederschlagsradar (ideal, um Schneefall abzuschätzen)
● offizielle Naturgefahrenwarnungen (Lawinen, Sturm, Starkschnee etc.)
Im Gegensatz zu vielen (internationalen) Wetter-Apps basiert MeteoSwiss auf den Daten des Bundes. Die Oberfläche ist nüchtern, bietet aber viele nützliche Funktionen.
Rega und SRK Erste Hilfe
Im Ernstfall zählt jede Minute. Daher kann es auch hier von Vorteil sein, sich Anwendungen zunutze zu machen, mit denen man unkompliziert Hilfe holen kann:
● Die Rega-App ermöglicht den direkten Notruf an die Schweizerische Rettungsflugwacht, Bild 2. Per Knopfdruck werden Standort sowie Akkustand des Handys übermittelt und eine Telefonverbindung aufgebaut. Die App erhöht allerdings den Stromverbrauch Ihres Handys. Immerhin wird man gewarnt, wenn der Akkustand bedenklich tief ist.
● Die «SRK Erste Hilfe»-App des Schweizerischen Roten Kreuzes erklärt Schritt für Schritt, was bei Notfällen zu tun ist: von Bewusstlosigkeit über Unterkühlung bis zu Knochenbrüchen. Ideal, um bis zum Eintreffen der Profis nicht nur hilflos daneben zu stehen.
Wichtig: Beide Apps funktionieren nur, wenn das Smartphone geladen respektive eingeschaltet ist. Für den Notruf muss ausserdem ein mobiles Netz vorhanden ist. Eine Powerbank und ein vernünftiges Akku-Management gehören also ebenfalls zur «App-Strategie» für Wintersportler.
Touren & KartenFür viele Wintersportler ist der klassische Pistenplan längst zu rudimentär. Wer Winterwanderwege, Schneeschuhrouten oder Skitouren plant, benötigt bessere Werkzeuge.
Swisstopo
Die Swisstopo-App ist die mobile Version der amtlichen Schweizer Landeskarten, Bild 3. Sie bietet unter anderem:
● Karten bis zum Massstab 1:10 000
● detaillierte Darstellung von Geländeformen, Wegen, Bachläufen, Gebäuden
● Winter- und Schneesport-Layer mit Pisten, Routen und weiteren Themen
● eine Offline-Funktion für Kartenausschnitte
Damit eignet sich Swisstopo als Grundlage für praktisch alle Touren, egal ob signalisierter Winterwanderweg oder Skitour mit Führer.
SchweizMobil
SchweizMobil baut direkt auf den Swisstopo-Karten auf, konzentriert sich aber auf offizielle, signalisierte Routen. Für den Winter besonders spannend sind:
● Winterwanderwege
● Langlaufloipen
● Schneeschuhrouten
● Schlittelwege
Für viele ist das ein idealer Einstieg: Die Routen sind geprüft, markiert und meist gut unterhalten. Einige Komfortfunktionen (etwa eigene Routenplanung oder GPX-Export) erfordern ein kostenpflichtiges Abo, die Basisinformationen sind aber gratis nutzbar.
SAC-CAS App
Die «SAC-CAS App» verbindet das Routenportal des Schweizer Alpen-Clubs mit Swisstopo-Karten. Besonders interessant sind:
● offizielle SAC-Tourenbeschriebe
● Filter nach Schwierigkeitsgrad und Disziplin (etwa Skitouren, Schneeschuhtouren)
● die Integration von Swisstopo-Karten und Zusatzlayern wie Skitourenguru.
Die App richtet sich klar an ambitioniertere Berggänger. Sie ersetzt keine Ausbildung, verbindet aber bewährtes Tourenwissen mit moderner Kartentechnik.
Outdooractive
Outdooractive ist eine internationale Plattform, die auch in der Schweiz stark genutzt wird. Sie umfasst:
● viele Tourenvorschläge von Verlagen, Destinationen und Community
● die Integration von Swisstopo-Karten (aber nur im Abo)
● eine solide App mit praktischen Tracking- und Planungsfunktionen
Hilfreich: Wer sowohl in der Schweiz als auch in Österreich oder Italien unterwegs ist, hat alle Gebiete in einem System. Doch Vorsicht: Community-Inhalte sind qualitativ unterschiedlich. Bei heiklen Wintertouren sollten Sie sich nie auf eine fremde GPX-Datei verlassen, ohne Lawinenlage und Gelände selbst zu beurteilen.
Piste & SkigebietNicht jeder will spuren, schaufeln und die LVS-Nutzung (Lawinenverschüttetensuchgerät) üben – für viele zählt der perfekte Tag auf der Piste. Auch hier gibt es Apps mit klarer Schweiz-Ausrichtung.
Swiss Snow
Die «Swiss Snow»-App von Schweiz Tourismus bündelt interessante Schnee- und Resortinformationen von über 200 Schweizer Wintersportorten, Bild 4.
Je nach Destination zeigt die Anwendung:
● Schneehöhen im Tal und am Berg
● geöffnete Anlagen und Pisten
● Informationen zu Winterwandern, Schlitteln und Langlauf
● 360-Grad-Webcams zur schnellen Lagebeurteilung am Zielort
Die App ist ideal, um am Vorabend zu entscheiden, welche Region sich für den nächsten Tag für eine Reise lohnt.
iSKI Swiss
Eine besonders für Pistenfahrer interessante App ist iSKI Swiss. Sie liefert:
● Live-Infos zu Lifts, Pisten, Wetter, Webcams
● digitale Skikarten
● GPS-Tracking der Skitage
● Teilnahme an Herausforderungen und Wettbewerben (etwa die iSKI Challenge von Swiss-Ski)
Besonders reizvoll ist die spielerische Komponente: Pins sammeln, Ranglisten vergleichen, Preise gewinnen.
bergfex
Viele Schweizer fahren zum Skifahren regelmässig über die Grenze, Bild 5. bergfex deckt eine grosse Zahl von Gebieten in der Schweiz und im nahen Ausland ab. Typische Funktionen sind:
● Pistenstatus und Schneehöhen
● Webcams
● Wetterprognosen
● teilweise auch Skikarten
bergfex eignet sich vorwiegend für alle, die regelmässig zwischen Schweizer und österreichischen/italienischen Gebieten wechseln.
Skiline
Skiline verfolgt einen anderen Ansatz: Statt GPS auszuwerten, nutzt die App die Daten des Skigebiets – konkret die Liftfahrten, die
über den Skipass registriert werden, Bild 6. Daraus erzeugt Skiline:
● Höhenmeter
● Pistenkilometer
● Anzahl Fahrten
● grafische Tagesprofile
Der grosse Vorteil: Das Smartphone muss nicht dauernd GPS verwenden und der Akku hält dadurch länger. Der Nachteil: Die App funktioniert nur in Gebieten, die Skiline unterstützen, und setzt voraus, dass man die Skipassnummer eingibt – was nicht allen im Hinblick auf Datenschutz gefällt.
Tracking & TrainingFür viele ist es motivierend, die eigenen Aktivitäten festzuhalten, sei es als Erinnerung oder als Trainingssteuerung.
Ski Tracks
Ski Tracks gehört zu den bekanntesten Ski-Trackern überhaupt, Bild 7. Die App
● zeichnet Geschwindigkeit, Distanz, Höhenmeter und Routenverlauf auf
● funktioniert ohne mobile Daten (nur GPS)
● führt die Daten in übersichtlichen Statistiken und Karten zusammen
Wer seinen Skitag dokumentieren möchte, bekommt viele Infos bei wenig Akkuverbrauch. Das ständige Schielen auf die App ist verführerisch. Hier sollten Vernunft und Pistenregeln vor der Rekordjagd stehen.
Slopes
Slopes bietet ähnliche Tracking-Funktionen, geht aber in einigen Bereichen weiter:
● automatische Erkennung von Liftfahrten und Abfahrten
● schöne Visualisierung der einzelnen Runs
● Live-Tracking, um Freunde auf der Piste zu finden
● optionale Premiumfunktionen per Abo
Wer häufiger in grösseren Skigebieten unterwegs ist und Wert auf eine moderne Nutzeroberfläche legt, findet in Slopes eine sehr komfortable Lösung.
Strava
Strava ist vor allem als App für Läufer und Velofahrer bekannt, unterstützt aber auch Skifahren, Skitouren und Langlauf, Bild 8. Für Wintersportler ist spannend:
● alles Training landet in einer einheitlichen Statistik
● Funktionen wie Segmente und Clubs erhöhen die Motivation
● viele Wearables und Sportuhren synchronisieren sich mit der App automatisch
SnowFit
Statt bereits nach dem ersten Skitag die Oberschenkel brennen zu spüren, lohnt sich ein paar Wochen gezieltes Training, Bild 9. SnowFit (nur für Android) bietet unter anderem:
● kurze, ski-spezifische Workouts
● Fokus auf Beinmuskulatur, Rumpfstabilität und Balance
● Programme für verschiedene Fitnesslevels
Die App ersetzt kein komplett individuell abgestimmtes Programm, ist aber ein deutliches Upgrade gegenüber «gar nichts tun».
Anreise und LogistikDer schönste Skitag beginnt schlecht, wenn man im Chaos der Anreise stecken bleibt oder kein Kleingeld für den Parkplatz hat. Um dies zu vermeiden, lohnen sich ebenfalls einige sehr hilfreiche Apps.
SBB Mobile
Viele Skigebiete in der Schweiz sind gut mit dem ÖV erschlossen. SBB Mobile ist dafür der Goldstandard, Bild 10. Die App umfasst:
● Verbindungen von Tür zu Tür
● Sparbillette und Spezialangebote
● SwissPass-Integration
● Echtzeitinfos bei Verspätungen
Gerade bei unsicherer Schneelage ist der Zug oft stressfreier als ein Stau im Tal – und man kann auf der Rückfahrt schon mal die Skiline-Statistik bestaunen.
EasyPark und Twint
Wer doch mit dem Auto fährt, kennt das Problem: Parkautomat, nur Münzen, Schlange, gestresste Familie. Hier kommen EasyPark und Twint ins Spiel, Bild 11. Viele Gemeinden und Skigebiete erlauben inzwischen die Bezahlung der Parkplätze per App. Das bringt:
● keine Suche nach Münz
● Parkzeit per App verlängerbar (wo erlaubt)
● klare Übersicht der Kosten
Momentan noch ein Nachteil: Nicht jedes Gebiet ist angeschlossen, aber der Trend geht eindeutig in Richtung digitale Parkgebühr.
Airalo
Für Schweizer, die oft in Österreich, Italien oder Frankreich Skifahren, kann die App Airalo interessant sein. Die Anwendung verkauft eSIM-Datenpakete für zahlreiche Länder und Regionen zu meist deutlich tieferen Preisen als klassisches Roaming. Der Vorteil: Man bleibt online für Wetter, Lawinenbulletin, Skigebietsinfos und Notruf, ohne bei jeder WhatsApp-Nachricht an die Rechnung denken zu müssen. Der Nachteil: Nicht jedes Smartphone unterstützt bereits eSIM.
Für Technikfreaks
Die App «HWK Skiwachsberater» richtet sich ganz klar an Materialtüftler, Bild 12. Die Anwendung hilft dabei,
● das passende Wachs für Temperatur und Schneebedingungen zu finden
● verschiedene Produkte des Herstellers HWK Skiwax zu vergleichen
● Wachsempfehlungen für Renn- und Breitensport zu bekommen
● den idealen Wachs für unterschiedliche Sportarten wie Alpin, Nordisch, Sprunglauf oder Rodeln zu finden
Wer seine Skier im Sportgeschäft wachsen lässt, kann sich diese Anwendung sparen. Wer aber mit eigener Werkbank im Keller hantiert, freut sich über eine kompakte Entscheidungshilfe. Wichtig: Die App zeigt nur Wachse des Herstellers HWK Skiwax an.
Fazit: Wichtiges zuerst
Fast alle genannten Apps sind in der Basisversion kostenlos. Die wichtigere Frage ist daher nicht, wie viele Apps Sie installieren, sondern ob Sie diese sinnvoll nutzen. Vor allem bei Apps, bei denen es um ihre Sicherheit geht, sollten Sie sich vorher gut vertraut machen. Wer Lawinenbulletin, Wetter und Notruf im Griff hat, darf sich danach mit gutem Gewissen um Höhenmeter, Pistenkilometer und Wachstipps kümmern.
Kommentare