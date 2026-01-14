Apps für den Wintersport

● Karten bis zum Massstab 1:10 000

● detaillierte Darstellung von Geländeformen, Wegen, Bachläufen, Gebäuden

● Winter- und Schneesport-Layer mit Pisten, Routen und weiteren Themen

● eine Offline-Funktion für Kartenausschnitte

Damit eignet sich Swisstopo als Grundlage für praktisch alle Touren, egal ob signalisierter Winterwanderweg oder Skitour mit Führer.

SchweizMobil

SchweizMobil baut direkt auf den Swisstopo-Karten auf, konzentriert sich aber auf offizielle, signalisierte Routen. Für den Winter besonders spannend sind:

● Winterwanderwege

● Langlaufloipen

● Schneeschuhrouten

● Schlittelwege

Für viele ist das ein idealer Einstieg: Die Routen sind geprüft, markiert und meist gut unterhalten. Einige Komfortfunktionen (etwa eigene Routenplanung oder GPX-Export) erfordern ein kostenpflichtiges Abo, die Basisinformationen sind aber gratis nutzbar.

SAC-CAS App

Die «SAC-CAS App» verbindet das Routenportal des Schweizer Alpen-Clubs mit Swiss­topo-Karten. Besonders interessant sind:

● offizielle SAC-Tourenbeschriebe

● Filter nach Schwierigkeitsgrad und Disziplin (etwa Skitouren, Schneeschuhtouren)

● die Integration von Swisstopo-Karten und Zusatzlayern wie Skitourenguru.

Die App richtet sich klar an ambitioniertere Berggänger. Sie ersetzt keine Ausbildung, verbindet aber bewährtes Tourenwissen mit moderner Kartentechnik.

Outdooractive

Outdooractive ist eine internationale Plattform, die auch in der Schweiz stark genutzt wird. Sie umfasst:

● viele Tourenvorschläge von Verlagen, Destinationen und Community

● die Integration von Swisstopo-Karten (aber nur im Abo)

● eine solide App mit praktischen Tracking- und Planungsfunktionen

Hilfreich: Wer sowohl in der Schweiz als auch in Österreich oder Italien unterwegs ist, hat alle Gebiete in einem System. Doch Vorsicht: Community-Inhalte sind qualitativ unterschiedlich. Bei heiklen Wintertouren sollten Sie sich nie auf eine fremde GPX-Datei verlassen, ohne Lawinenlage und Gelände selbst zu beurteilen.

Piste & Skigebiet

Nicht jeder will spuren, schaufeln und die LVS-Nutzung (Lawinenverschüttetensuchgerät) üben – für viele zählt der perfekte Tag auf der Piste. Auch hier gibt es Apps mit klarer Schweiz-Ausrichtung.

Swiss Snow