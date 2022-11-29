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Claudia Maag
29. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Google Arts & Culture

Art Selfie: Wer ist mein Kunstdoppelgänger?

Googles Kunstdatenbank gleicht unser Selfie mit Porträts in Kunstmuseen ab. So gehts.

Die Google-App zeigt mögliche Kunst-Doppelgänger. Unsere Vorschläge brauchten etwas Fantasie (Stand: Nov. 22)

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Durch Art-Selfies soll den Menschen Kunst zugänglicher gemacht werden. Art Selfie funktioniert mittels Computer-Vision-Technologie, welche auf maschinellem Lernen basiert. Wenn man ein Foto von sich schiesst, wird das Bild mit zehntausenden Gesichtern in Kunstwerken verglichen.

Die Google-App zeigt mögliche Kunst-Doppelgänger. Unsere Vorschläge brauchten etwas Fantasie (Stand: Nov. 22)

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Bei unserem Selbstversuch brauchten die Vorschläge teilweise ein wenig Fantasie. Laut Google werden die Selfies zwar auf den Server hochgeladen, aber nur für die Dauer der Art-Selfie-Abgleichung. Laut einem englischsprachigen Blogeintrag werden die Bilder für nichts anderes genutzt. Die Google-Arts-&-Culture-App ist kostenlos sowohl für Android als auch iOS verfügbar.

So funktionierts:

  1. Öffnen Sie die Google Arts-&-Culture-App und tippen Sie unten auf das Kamera-Symbol.
  2. Erlauben Sie den Zugriff auf die Handy-Kamera.
  3. 2022 sehen Sie hier verschiedene Filter. Wischen Sie zu Art Selfie.
  4. Nehmen Sie ein Selfie auf (spasseshalber können Sie es mit und ohne Brille versuchen).
  5. Nach ein paar Sekunden werden Sie diverse Vorschläge inklusive prozentualer Ähnlichkeit sehen.
  6. Wischen Sie nach rechts, um die anderen Resultate zu sehen. Sie können entweder ein neues Selfie aufnehmen oder ein Kunst-Double von Ihnen direkt speichern.

(Ursprung September 2018, aktualisiert am 29. November 2022)

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