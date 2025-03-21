Ausgephisht - die besten Tipps gegen Phishing

Die Standard-Phishing-Nachricht ist einfach: Die Angreifer versuchen, Nutzer dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken, Bild 2. Hinter diesem Link versteckt sich dann die nächste Stufe des Plans. Meistens handelt es sich um einen Malware-Download oder ein Formular, das heikle Daten abgreifen will. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Phishing-Mails erkennen. Das Wichtigste vorweg: Immer wenn es um Geld geht, sollten Sie Ruhe bewahren, die Nachrichten genau anschauen und prüfen.

Plausibilität

Haben Sie ein UBS-Konto? Falls nein, ist die Log-in-Aufforderung für «Ihr» UBS-Konto wohl ein Fake. Sofern Sie nichts bestellt haben, wird auch die angekündigte UPS-Lieferung nicht echt sein – vor allem, wenn sie noch weitere der folgenden Punkte der Phishing-Erkennung beinhaltet.

Handlung erforderlich

Phishing-Mails erwarten immer eine Handlung; fast immer explizit. Es soll ein Anhang geöffnet, ein Link geklickt, eine Datei heruntergeladen, ein Formular ausgefüllt, Geld überwiesen werden etc. Seltener sind Mails, auf die man Antworten soll, bei denen dann auch die Definition von Phishing etwas strapaziert wird.

In den meisten Fällen wird der Nutzer ausdrücklich dazu aufgefordert, eine Handlung zu unternehmen. Oftmals wird diese Handlung mit Druck unterlegt.

Seltener sind hingegen Nachrichten, bei denen die Aktion versteckt ist. Dabei handelt es sich meistens um Fälschungen von Bankmails oder ähnlichen Diensten. Beispielsweise erhält man einen verseuchten Bankauszug oder einen Link zum vermeintlichen Versicherungsportal. Da Banken und Versicherungen diese E-Mails meistens ohne aktive Aufforderung verschicken, tun es die Phisher ihnen genau gleich.

Emotionen