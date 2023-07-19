Ausprobiert: LanguageTool-Korrekturhilfe in Word

Das LanguageTool ist ein Onlinedienst, der beim Korrigieren von Texten in verschiedenen Sprachen hilft. Die Resultate übertreffen meistens die Rechtschreibwerkzeuge, die Ihr Browser oder Textverarbeitungsprogramm standardmässig mitbringt. Für die Verwendung in LibreOffice haben wir es hier bereits beschrieben, Tipps zum LanguageTool in Google Docs finden Sie hier.

Die Preise und Detailfunktionen für Premium-Abos finden Sie hier; so kostet etwa ein Einzelabo pro Jahr 79.90 Franken. Es gibt auch etwas preisgünstigere Abos für Unternehmen. Dasselbe LanguageTool-Abo können Sie mit verschiedenen Anwendungen und Geräten verknüpfen. Es steht also einer parallelen Nutzung in LibreOffice, im Browser und in Word nichts im Weg.

In Word erfordert die Nutzung des LanguageTools die Installation eines Add-Ins. Wir zeigen es am Beispiel von Word (Build 16626.20068) aus Microsoft 365 unter Windows 11.

Installation

Starten Sie Word. Wechseln Sie zum Einfügen-Reiter und klicken Sie im Bereich Add-Ins auf Add-Ins abrufen. Verfüttern Sie dem Suchfeld oben links den Begriff LanguageTool. Klicken Sie hinter dem gefundenen Add-In auf Hinzufügen. Noch auf Weiter klicken, wird das Add-In installiert und erscheint sogleich in der rechten Spalte Ihres aktuellen Word-Fensters. Falls nicht, finden Sie im Reiter Start einen neuen Bereich LanguageTool mit dem Icon Check Text.