Ausprobiert: Microsoft Surface Diagnostic Toolkit

Surface Diagnostic Toolkit

Und dann gibts noch das Surface Diagnostic Toolkit, das Sie als Besitzer oder Besitzerin eines Surface-Gerätes ebenfalls im Microsoft Store finden. Mich hat interessiert, was das Tool wohl zum Zustand meines Surface-Dinosauriers meint. Dass jenes etwa einen unangenehmen «Berührungsstrom» absondert, wenn man es anfasst, lasen Sie hier. Sonst gibts an dem Teil noch immer wenig zu meckern, mit einer Ausnahme: Manchmal flimmert und zittert ein Streifen am unteren Displayrand dermassen stark, dass sich dortige Texte nicht mehr lesen lassen. Wer weiss, vielleicht findet das Surface Diagnose-Toolkit ja heraus, woran es liegt. Deshalb habe ich das Tool mal ausprobiert.

Wie das vonstattengeht, habe ich in der Bildstrecke dokumentiert. Unmittelbar danach liess sich der Akku nicht mehr laden. Das ist inzwischen behoben, führte aber doch zu einer Schrecksekunde (oder -minute).