Automationen, zubereitet mit KI

So viel vorweg: Man muss von diesen Techniken nur sehr ­wenig verstehen, um sie zu nutzen.

Begrifflichkeiten

Doch zuerst sollten wir klären, was die einzelnen Begriffe bedeuten:

Kurzbefehle: Der Name der Anwendung, die sich im Ordner Programme befindet. Sie kann nahezu beliebige Aktionen der Reihe nach abspielen.

Der Name der Anwendung, die sich im Ordner Programme befindet. Sie kann nahezu beliebige Aktionen der Reihe nach abspielen. AppleScript: Die Script-Sprache, die Apple im Oktober 1993 zusammen mit ­System 7.1.1 einführte, und mit der sich Abläufe am Mac automatisieren lassen.

Die Script-Sprache, die Apple im Oktober 1993 zusammen mit ­System 7.1.1 einführte, und mit der sich Abläufe am Mac automatisieren lassen. ChatGPT: Diesen Dienst zu erklären, würde heissen, Eulen nach Athen zu tragen. Wir verwenden im Folgenden jedoch nicht die ChatGPT-Website auf chat.openai.com, sondern den Copilot, der auf Microsofts Suche bing.com angeboten und von ChatGPT 4 angetrieben wird – und das sogar kostenlos.

Der Ablauf

Zuerst denken wir uns eine Aufgabe aus, die wir automatisieren möchten. Copilot soll den passenden Code in AppleScript schreiben – und dieses Script wird anschliessend als Kurzbefehl aufgerufen.

Die Aufgabe

Das Script soll die Namen der Dateien und Ordner kopieren, die im Finder markiert sind. Danach können die Texte in einer beliebigen Software eingesetzt werden, etwa für ein Verzeichnis oder einen Katalog.

Das Script

Rufen Sie die Website bing.com auf und klicken Sie ganz oben auf Copilot, Bild 1 A. Im Eingabefeld B geben Sie folgende Anweisung ein: «Schreibe ein AppleScript, das die Namen aller markierten Objekte im Finder kopiert». Klicken Sie auf den Papierflieger C, um die Anfrage zu starten.