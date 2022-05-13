Backup mit Threema Safe aktivieren und erstellen – so gehts

Der Schweizer Messaging-Dienst Threema hat mit Threema Safe schon vor Jahren eine sichere und anonyme Backup-Lösung eingeführt. Damit werden Ihre Threema-ID, ihr Nickname, das Profilbild, die Kontakte (inkl. Vertrauensstufe) und Gruppen gesichert. Laut den Entwicklern des Schweizer Messengers sind Ihre Daten nicht zentral gespeichert, sondern befinden sich auf Ihrem Gerät.

Hinweis 1: Wenn Sie ein neues Smartphone haben und das Betriebssystem wechseln – also z. B. von einem Android-Smartphone zu einem iPhone wechseln – können Sie Threema Safe verwenden, um Ihre ID, Kontakte, Gruppen und Privatsphäre-Einstellungen zu übertragen.

Threema-Safe aktivieren (Android)

In der Grundansicht von Threema tippen Sie oben (rechts) auf die drei Punkte. Im Pop-up-Menü wählen Sie Backups. Falls Sie Threema Safe noch nie verwendet haben, aktivieren Sie den Schieberegler. Geben Sie nun ein sicheres Passwort ein. Achtung: Ohne dieses Passwort lässt sich Ihr Threema Safe-Backup nicht wiederherstellen! Tippen Sie auf Weiter.

Threema-Safe-Backup erstellen (Android)

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte 1. und 2. Wenn Sie künftig ein Backup erstellen möchten, tippen Sie hier unten einfach auf + Jetzt sichern. Auch das Passwort kann hier geändert werden (s. Screenshots).

Nachrichtenverläufe speichern

Hinweis: Was in Threema-Safe-Backups nicht enthalten ist, sind Nachrichtenverläufe und Medien sowie Profilbilder von Kontakten und Gruppen!