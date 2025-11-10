Batch-File: Programm nur starten, falls es noch nicht läuft

Mit dem Zusatz find /i "firefox.exe" finden Sie alle Tasks des Programms firefox.exe. Geben Sie daher einmal dies ein, gefolgt von Enter: tasklist | find /i "firefox.exe"

Wenn Firefox läuft, listet dies alle Firefox-Tasks auf. Die senkrechten Striche | sind sogenannte Pipes, die dem Verketten bzw. der Datenübergabe dienen. Ein einzelner übergibt die Ausgabe des vorherigen Befehls an den nachfolgenden Befehl. Zwei || bewirken, dass der nachfolgende Befehl nur ausgeführt wird, wenn der vorherige fehlschlägt.

Würden Sie nur "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" in die Eingabeaufforderung schreiben, würde dies Firefox auf jeden Fall starten. Es würde sich damit ein neues Firefox-Fenster öffnen, falls er schon liefe. Mit dem Suchen nach vorhandenen firefox.exe-Tasks und der doppelten Pipe || startet das Programm hingegen nur, wenn es unter den laufenden Tasks nicht gefunden wurde. Und so kommt dieser Befehl zustande:

tasklist | find /i "firefox.exe" || "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Das ist ein schon älteres Fundstück aus dem PCtipp-Forum, funktioniert aber immer noch, sogar unter Windows 11. (PCtipp-Forum)