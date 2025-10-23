Was bedeutet Smishing?

Smishing setzt sich aus den Wörtern SMS und Phishing zusammen. Der Begriff bezeichnet Phishing per SMS. Cyberkriminelle versenden Textnachrichten per SMS und wollen die Empfänger dazu bringen, beispielsweise auf einen Link zu klicken. Meist wird dann Malware heruntergeladen, die das Smartphone damit infiziert. Typische Fälle sind zum Beispiel angebliche Paketlieferungen oder vermeintlich vorhandene Sprachnachrichten.

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