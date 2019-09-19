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Gaby Salvisberg
19. Sep 2019
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Bekommen Swisscoms Android-Nutzer gerade Visual Voicemail?

Wenn Ihr Smartphone kürzlich eine Nachricht an 30047 oder 30075 senden wollte, kann das heissen: Sie bekommen eine coolere Combox.

Hier schalten Sie VVM ein oder aus

© Quelle: PCtipp.ch

Sei es nach einem Update Ihres Android-Smartphones (ab Android M), sei es nach einem Neustart des Geräts – plötzlich zeigte dieses vielleicht ein- oder mehrmals eine Meldung an, dass eine installierte App (je nach Gerät, z.B. com.qualcomm.qti.lpa) gerne eine Nachricht an die Nummer 30047 oder 30075 schicken wolle. Dies mit der Info: «Hierfür könnten deinem Mobilfunkkonto Gebühren berechnet werden».

Es ist zwar nett, wenn Ihr Smartphone fragt, ob es die Nachricht verschicken darf. Und Ablehnen ist ein Leichtes. Aber Sie wüssten doch bestimmt gerne, um was für eine Nachricht es sich hier denn gehandelt hat, sofern Sie zu den Auserwählten gehörten, die das zu Gesicht bekamen.

Des Rätsels Lösung: Wenn Sie die angegebene Nummer (30047 oder 30075) zusammen mit dem Namen Ihres Providers (es ist Swisscom, stimmts?) googeln, werden Sie aufatmen: Es hat mit Visual Voicemail zu tun. Es ist eine Art Kontrollnachricht Ihres Smartphones an Ihren Provider, um Visual Voicemail abzufragen oder den Status des Dienstes zu prüfen. Und dieses Visual Voicemail ist nichts anderes als ein einfacherer Zugang zu Ihrem mobilen Anrufbeantworter.

Swisscom ist seit Juli 2019 dabei, Tests durchzuführen und scheint die Funktion jetzt endlich zusammen mit Google an die Android-Nutzer zu verteilen. Die SMS-Anfragen, die einige Nutzer verwirrt haben, hätten jedoch nicht auftauchen sollen. Laut einem Swisscom-Mitarbeiter sei dies im Rahmen des Tests ein Fehler bei Google gewesen.

Schweizer Android-Nutzer warten seit Jahren

Visual Voicemail ist eine Art Zusatz zum Combox-Dienst, der sowohl vom Smartphone selbst als auch vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden muss. Damit müssen Sie nicht mehr mühselig auf Ihre Combox anrufen und sich dort durch Sprachmenüs hangeln, sondern können die Nachrichten Ihres mobilen Anrufbeantworters direkt auf dem Smartphone abhören.

Das iPhone unterstützt Visual Voicemail schon seit mehreren Jahren, bei Android-Geräten ist das theoretisch seit Android M (6.0) ebenfalls der Fall. Je nach Provider werden aber Android-Geräte weiterhin nicht unterstützt, so gibts (oder jetzt: gabs) laut unserer Kenntnis nach keinen Schweizer Mobilfunkprovider, der es bereits für Android unterstützt. Das ändert sich aber offenbar gerade.

Schon im Juli hat ein Swisscom-Mitarbeiter Anfragen zu solchen und ähnlichen Nachrichten eindeutig mit Tests zur Lancierung des VVM-Dienstes für Android in Verbindung gebracht. Und bei entsprechenden Fragen anfangs September 2019 wurde im Support-Forum sogar der Beginn des Auslieferprozesses bestätigt. Etwa auf dem Gerät der Autorin war die Funktion anfangs September kurz zu sehen (siehe nachfolgenden Screenshot), bloss um kurze Zeit später wieder zu verschwinden.

Es dürfte nur noch ein Frage von wenigen Wochen sein, bis Visual Voicemail offiziell auf Schweizer Android-Geräten aufgeschaltet wird, zumindest für Swisscom-Kunden. Ob und wann auch Salt, Sunrise und allenfalls kleinere Anbieter nachziehen, ist noch nicht bekannt.

Auf der nächsten Seite: Visual Voicemal nutzen und Sind Sie gar kein Combox-Typ?

Visual Voicemal nutzen und Sind Sie gar ...

Visual Voicemail nutzen

Hier schalten Sie VVM ein oder aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer die Anrufbeantworter-Funktion bei seinem Mobilfunkanbieter aktiviert hat und auch tatsächlich benutzt, wird das nützlich finden. Etwa bei Swisscom ist Visual Voicemail kostenlos bei der Combox Basic mit dabei.

Wichtig zu wissen: Die Verwendung von Visual Voicemail (VVM) erfordert mobile Datennutzung. Eine Minute wird aber kaum mehr als ein Megabyte Datenverkehr verbrauchen. Wer mit Datenflatrate unterwegs ist, dem fallen ein paar via Datennetz empfangene Voicemails gar nicht auf. Vor einer Auslandreise wäre allerdings darüber nachzudenken, ob man die Funktion temporär abschalten möchte.

Prüfen Sie, ob Sie es schon haben und schalten Sie es allenfalls in Ihrer Telefon-App ein: Drei-Punkte-Menü/Einstellungen/Mailbox. Falls der eingangs erwähnte SMS-Dialog erscheint, aktivieren Sie «Entscheidung merken» und lassen Sie die SMS zu.

Checken Sie in nächster Zeit auch gelegentlich manuell nach System- und PlayStore-Updates und starten Sie das Smartphone dann und wann einmal neu.

Sind Sie gar kein «Combox-Typ»?

Rückfrage beim Ausschalten von Visual Voicemail

 © Quelle: PCtipp.ch

Manche Smartphone-Besitzer haben sich vor Jahren überhaupt nur deshalb ein Handy gekauft, damit sie sich keinen Anrufbeantworter zulegen müssen. Wenn das Gerät ohnehin immer dabei ist, kann man ja auch selbst rangehen, wenn es klingelt. Wenn Sie zu dieser Sorte Smartphone-User gehören, haben Sie vermutlich den Anrufbeantworter-Dienst (bei Swisscom: Combox) bei Ihrem Mobilprovider sowieso abgeschaltet.

In diesem Fall empfiehlt es sich, auch Visual Voicemail auf dem Smartphone auszuknipsen. So sparen Sie sich auch das Blockieren der eingangs erwähnten SMS-Anfrage. Öffnen Sie Ihre Telefon-App und gehen Sie oben rechts übers Drei-Punkte-Menü zu Einstellungen, anschliessend zu Mailbox. Hier lässt sich Visuelle Mailbox aktivieren oder deaktivieren. Es erscheint eine Rückfrage und möglicherweise noch einmal eine SMS-Anfrage, die abzunicken wäre.

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