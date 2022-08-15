Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Windows aufgemöbelt

Beliebigen Befehl ins Explorer-Kontextmenü einfügen

Das Kontextmenü des Datei-Explorers lässt sich mit eigenen Befehlen erweitern. Es klappte schon unter Windows 10 und funktioniert auch weiterhin mit Windows 11.

Die Befehle «Rechner» und «Uhrzeit» haben wir hier mit einfachen Registry-Einträgen hinzugefügt

© (Quelle: PCtipp.ch)

Soll der Explorer in Windows beim Rechtsklick auch den Taschenrechner anbieten? Oder etwa die Uhrzeit-Einstellungen? Oder etwas völlig anderes? Mit einer recht einfachen Methode bringen Sie Ihre eigenen Befehle im Kontextmenü unter.

Das einzige, was Sie brauchen, ist eine funktionierende Befehlszeile. Das ist das, was in einer Verknüpfung zum gewünschten Programm stehen würde, wenn Sie eine erstellen. Es kann etwas völlig Einfaches sein, wie z. B. «calc.exe» zum Starten des Taschenrechners. Oder etwas Umfangreiches wie «C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl» zum Aufrufen der Uhrzeit-Einstellungen (das ist nämlich unter Windows 11 die einzige Stelle, an der Sie eine laufende Sekundenanzeige sehen).

Haben Sie sich den Ausführbefehl bereitgelegt? Dann gehts wie folgt. Klicken Sie auf Start und tippen Sie regedit ein. Beim gefundenen Registry-Editor benutzen Sie Als Administrator ausführen. Navigieren Sie zum Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\. Wollen Sie z. B. den Taschenrechner haben? Klicken Sie mit Rechts auf shell und wählen Sie Neu/Schlüssel. Nennen Sie ihn z. B. Rechner und klicken Sie auf OK. Auf diesen neuen Rechner-Schlüssel klicken Sie erneut mit Rechts und wählen wieder Neu/Schlüssel. Nennen Sie den Schlüssel command und bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie nun auf den command-Eintrag. Im rechten Fensterteil finden Sie einen Eintrag (Standard). Öffnen Sie diesen per Doppelklick und tragen Sie im Feld «Wert» die gewünschte Befehlszeile ein, z. B. für den Taschenrechner schlicht calc.exe. Klicken Sie auf OK, schon haben Sie den neuen Kontextmenü-Eintrag. Es ist nicht einmal ein Neustart nötig.

So sieht der erwähnte Registry-Eintrag aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Wichtige Hinweise

Windows-11-Spezialität: Falls Sie die Standard-Kontextmenüs von Windows 11 haben, erscheinen die neuen Befehle erst, wenn Sie im Kontextmenü auf Weitere Optionen anzeigen klicken. Wie Sie in Windows 11 immer die kompletten Kontextmenüs erhalten, lesen Sie hier.

Befehle entfernen: Wollen Sie die zusätzlichen Befehle wieder entfernen, öffnen Sie wieder den Registrierungs-Editor mit Administrator-Rechten. Besuchen Sie den Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\ und klappen Sie ihn auf. Klicken Sie mit Rechts auf einen der selbst hinzugefügten Befehle (hier wäre es z. B. Rechner oder Uhrzeit) und benutzen Sie Löschen.

Nicht übertreiben: Je mehr Einträge das Kontextmenü enthält, desto mehr könnte die Performance des Windows-Explorers leiden. Übertreiben Sie es nicht und beschränken Sie sich auf wenige Einträge, die dort auch wirklich Sinn ergeben.

(Obiges haben wir unter Windows 11 Pro 64-Bit, 21H2 Build 22000.856 ausprobiert)

Kommentare

Windows Windows 10 Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare