Bento|Craft: Grafiken wie von Apple

Genau das ermöglicht die kleine Software Bento|Craft all jenen, denen die Musse oder das Geschick fehlt, um eine solche Übersicht zu erstellen. Der Umgang ist einfach, aber manchmal etwas hakelig. So fehlt etwa eine Möglichkeit, um Fotos innerhalb eines Rahmens zu skalieren; und gesichert wird etwas umständlich über das Teilen-Menü, aber nicht als Datei. Trotzdem lassen sich auch ohne Vorwissen in ­Rekordzeit eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.

Info: Englisch, kostenlos im App Store unter go.pctipp.ch/3293. Über In-App-Käufe kann gespendet werden.