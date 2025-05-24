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Klaus Zellweger
24. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Bento|Craft: Grafiken wie von Apple

Apple setzt bei der Fotografie und Grafik immer wieder Massstäbe. So erleben die «Bento-Grafiken» einen wahren Boom, indem die wichtigsten Elemente eines Produktes oder Vortrags in abgerundeten Rahmen präsentiert werden.

Bento|Craft macht solche Kompositionen zum Klacks

© (Quelle: PCtipp.ch)

Genau das ermöglicht die kleine Software Bento|Craft all jenen, denen die Musse oder das Geschick fehlt, um eine solche Übersicht zu erstellen. Der Umgang ist einfach, aber manchmal etwas hakelig. So fehlt etwa eine Möglichkeit, um Fotos innerhalb eines Rahmens zu skalieren; und gesichert wird etwas umständlich über das Teilen-Menü, aber nicht als Datei. Trotzdem lassen sich auch ohne Vorwissen in ­Rekordzeit eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.

Info: Englisch, kostenlos im App Store unter go.pctipp.ch/3293. Über In-App-Käufe kann gespendet werden.

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