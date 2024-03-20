Bequem im Paket

Wenn der Kunde Internet, Telefon und TV-Dienste von nur einem einzigen Anbieter bezieht, lässt sich meist ein ganzer Batzen Geld sparen. Was erst einmal gut tönt, erfordert mitunter akribisches Nachrechnen. Denn die All-in-One-­Pakete weisen teils hohe Unterschiede beim Internettempo, den Fernsehfunktionen und -Kanälen oder auch bei den Telefontarifen auf. Der PCtipp vergleicht in dieser Kaufberatung neun bekannte Schweizer Anbieter von Kombipaketen. Die Einzeltests sowie ausführliche Informationen zu den Testkandidaten lesen Sie ab Teil 2 respektive in der Tabelle auf der letzten Seite/Teil 5.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe des PCtipp. Die Daten stammen von Ende November 2023 und können sich möglicherweise geändert haben. Ein PCtipp-Abo können Sie hier bestellen!

Mit Lichtgeschwindigkeit

Sämtliche neun Provider nutzen als Transportmedium Glasfaser oder langsameres Kupfer, wo es (noch) nicht anders geht: Während die Anbieter Init7, M-Budget, Quickline und Teleboy auf das Netz von Swisscom zurückgreifen, geht Sunrise seinen eigenen Weg und arbeitet mit dem Salt-Netz zusammen. Die beiden Provider Green.ch und iWay spannen wiederum mit Swisscom zusammen, kooperieren aber auch mit städtischen Betrieben.

Wenig Preistransparenz

Der grösste Negativpunkt ist nach wie vor die fehlende Transparenz der Provider bei den absoluten Kosten. Selbst für uns als «Profis» war nicht immer einfach zu erkennen, was das gewählte Angebot an Leistungen bereithält und wie viel es am Ende tatsächlich kostet. Der beste Weg, um dies herauszufinden, sind die FAQs. Hier müssen die Provider Farbe bekennen und Dinge wie Mindestlaufzeit, Tempo oder auch inkludierte Länder bei der Telefon-Flatrate beim Namen nennen. Weiterer Kritikpunkt: Oft sind die Angebote überdimensioniert und gehen nicht auf individuelle Wünsche ein; so wie wir das gerne hätten.

Silberstreif am Horizont

Am einfachsten können sich Anwender die Angebote bei Green.ch, Init7, iWay, M-Budget, Quickline und Teleboy zusammenstellen. Diese sind sehr transparent und führen den Anwender schnurstracks durch die Sparten TV, Telefon und Internet.

Unzufrieden sind wir (leider nach wie vor) mit den beiden grössten Providern Sunrise und Swisscom. Das nervt besonders, weil man von diesen mehr Nutzerfreundlichkeit erwarten dürfte. Die Realität spricht aber andere Bände: Bei Sunrise ist der Bestellvorgang mit zu vielen «Up»-Abos und deren Auswahlmöglichkeiten verwirrend.

Bei Swisscom bleiben hingegen beim Bestellprozess die wahren Kosten auf der Strecke. Erst auf den zweiten Blick erkennt man zum Beispiel, dass die Vergünstigungen nur sechs Monate gelten. Danach müssen Käufer weitere 18 Monate (also bis zum Ende der Vertragslaufzeit) deutlich mehr zahlen.