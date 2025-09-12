Das beste Bild

Wichtig: Manchmal bestimmt schlicht und einfach der verfügbare Platz im Büro die Bildschirmgrösse. Trotzdem geht dieser Umstand gerne mal vergessen. Messen Sie also nach, ob die gewünschte Bildschirmgrösse überhaupt genügend Stellplatz hat.

Panel-Typen im Vergleich

Hinter jedem Bildschirm verbirgt sich die sogenannte Panel-Technologie. Sie beeinflusst Kontrast, Farben, Blickwinkelstabilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Bevor wir aber zu den verschiedenen Panel-Typen kommen, ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass es zwei unterschiedliche Bildschirmtechnologien gibt.

Liquid Crystal Display (LCD)

LCD ist die am weitesten verbreitete Bildschirmtechnik. Die Bildpunkte bestehen aus Flüssigkristallen, die das Licht einer LED-Hintergrundbeleuchtung unterschiedlich stark durchlassen – je nachdem, wie sie elektrisch angesteuert werden.

Sie könne sich das wie einen Rollladen vorstellen, der je nach Stellung mehr oder weniger Licht durchlässt. So entstehen die Farben und Helligkeitsstufen. Ein Nachteil: Die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer eingeschaltet, auch bei schwarzen Bildinhalten (also wenn der Rollladen quasi komplett geschlossen ist). Dadurch ist echtes Schwarz auf LCDs nie ganz schwarz. LCD-Monitore unterteilen sich in drei Haupt-Panel-Typen:

IPS (In-Plane Switching): Sehr gute Farbdarstellung, stabile Blickwinkel, geringe Farbverfälschung. Ideal für Foto, Video, Office und Allround. IPS ist heute Standard in vielen Mittel- und Oberklassegeräten.

Sehr gute Farbdarstellung, stabile Blickwinkel, geringe Farbverfälschung. Ideal für Foto, Video, Office und Allround. IPS ist heute Standard in vielen Mittel- und Oberklassegeräten. VA (Vertical Alignment): Hoher Kontrast, sattere Schwarzwerte, etwas träger bei schnellen Bewegungen. Guter Kompromiss für Multimedia, Homeoffice und Filme.

Hoher Kontrast, sattere Schwarzwerte, etwas träger bei schnellen Bewegungen. Guter Kompromiss für Multimedia, Homeoffice und Filme. TN (Twisted Nematic): Günstig und schnell, aber schwächere Farben und Blickwinkel als IPS und VA. Heute fast nur noch in günstigen Gaming-Monitoren vertreten.

Organic Light Emitting Diode (OLED)

Die zweite Technologie OLED kommt ganz ohne Hintergrundbeleuchtung aus. Hier leuchten die einzelnen Pixel selbst – oder eben nicht. So entsteht ein perfektes Schwarz (keine Pixel leuchten) und sehr hohe Kontraste. Ebenfalls brauchen diese Monitore sehr wenig Strom und sind dünner und leichter als LCD-Panels. Heutzutage hat praktisch jedes Flaggschiff-Handy ein OLED-Panel verbaut.

Den grossen Nachteil von OLED-Panels möchten wir Ihnen aber auch nicht verschweigen: Sie sind anfällig für Einbrenneffekte. Dabei kann sich ein dauerhaft eingeblendetes Element – etwa eine Menüleiste – mit der Zeit in das Bild einbrennen und auch bei anderen Inhalten schwach im Hintergrund sichtbar bleiben, Bild 3. Ausserdem sind OLED-Bildschirme aktuell noch immer teurer in der Anschaffung als LCD-Monitore.